林書豪最新定位 暴龍輪換第10人

林書豪在暴龍就是輪換第10人，但季後賽能不能爭取到上場時間和進入主要輪換陣容，一切未定。一般來說，每支NBA球隊進入季後賽輪換用人都會更精簡一點，最多就是9-10人，因此球隊第10、第11人的上場空間和功能性就要非常特別，除非狀況特好，功能超強很難被取代，否則季後賽一旦教練用人趨於保守，林書豪現在的表現和狀況想要擠進主力輪換有點困難。

暴龍今天客場117：92大勝尼克，暴龍一哥雷納德輪休，暴龍華裔NBA球星林書豪替補上場26分鐘，8投4中，攻下12分5籃板5助攻。林書豪打滿四節，其中10分都在第四節垃圾時間。

林書豪(中)運球時突然改變方向，防守他的尼克後衛多特森(左)沒能來得及跟上。 美聯社 分享 facebook

暴龍教練諾斯的確非常給力，只要在比賽可以控制範圍，他都盡量給林書豪上場空間和時間，試圖幫助暴龍第三控球林書豪找回信心和投籃感覺。

尼克和暴龍實力有極大落差，暴龍強悍防守讓尼克從開賽就陷入困境，尼克上半場三分球11投1中+失誤11次，投籃命中率僅3成1，暴龍半場就取得55：36大幅領先，比賽早就在上半場定調。

暴龍主將雷納德今天休兵一場，前鋒席亞康又跳出來掌控比賽，他的灌籃有雷霆萬鈞之勢，也投進2顆三分球，攻下兩隊最高的31分。 美聯社 分享 facebook

林書豪上半場出賽10分鐘，2投0中沒有得分，但抓下2籃板+3助攻，三節打了14分鐘，只靠罰球得2分，沒有命中任何投籃。

第四節暴龍已經大幅領先，主力三節打卡下班，林書豪在第四節盡情享受屬於他的比賽。沒有勝負壓力，沒有上場時間負擔，沒有上上下下輪換，林書豪終於在第四節打出符合自己球技水準比賽。

7呎1吋的暴龍中鋒小加索(右)在上6呎11吋的喬丹(左)頭上出手連跳都懶得跳了，不過事實上他近來手感差到跟林書豪有拚，今天僅得到2分！ 美聯社 分享 facebook

暴龍季後賽用人輪換陣容大致確定：

先發是羅瑞、格林、雷納德、席亞康、小加索，主要替補是范弗利特、鮑威爾、阿努諾比和伊巴卡，這9人應該就是暴龍打季後賽主力輪換。林書豪是第10人，麥考是第11人，射手米克斯是第12人。

從控球後衛來看，林書豪是暴龍第三控球，第一控球羅瑞、第二控球范弗利特狀況都很棒。從後場替補來看，林書豪對位防守和打爛仗能力不如鮑威爾，身高、防守不及麥考，投籃、外線不及米克斯，季後賽林書豪角色和作用得靠更多運氣和教練出牌喜好。

暴龍後衛范弗利特(中)硬吃尼克中鋒喬丹(左)，上籃拋投動作實在優雅流暢，但是並沒有進球，今天他投進的前4球全是三分球。 美聯社 分享 facebook

目前諾斯在用人輪換和板凳出牌使用上，林書豪角色重於麥考和米克斯，但如果林書豪狀況一直拉不上來，攻防表現一直未能有爆發表現，諾斯季後賽用人可能會做出調整。

林書豪二月分跟老鷹協商買斷後加入暴龍，但他的表現和融入情況一直很不理想，也打出不出老鷹時的節奏和自信，例行賽剩下兩周，暴龍例行賽剩下6場，林書豪還在找狀況和融入暴龍打法體系。

12分5籃板5助攻的數據表現不難看，但林書豪在主要輪換中的功能和表現，情勢並不樂觀。這是一道坎，NBA生涯經常峰迴路轉的林書豪，今年季後賽會不會有更好運勢和驚奇，全看上帝旨意。