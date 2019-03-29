參與季後賽禍福難料 林書豪要快點證明自己

例行賽倒數剩下兩個多禮拜，目前52勝23敗幾乎穩居東區第二的暴龍還剩下7場比賽。十天前還在多倫多主場面對尼克打出轉隊代表作，斬獲全隊最高20分的林書豪(Jeremy Lin)，並沒有一舉幫助他擺脫低潮，隨後的連續四場球賽分別僅得6、5、0、2分，讓這段期間他經歷了更巨大的內外煎熬。

從老鷹轉到暴龍之初，林書豪坦言很像在作弊，就這麼擠身強隊一員。雖然他本季在老鷹和年輕隊員們處的還不錯，身為陣中相對僅有的老將，他在老鷹休息室所傳承、影響隊友們的氛圍也頗受後輩讚揚，但面對到加盟暴龍有濃厚機會可以闖進季後賽，當時的興奮之情仍溢於言表。但誰也料想不到看似有更高舞台揮灑、更完整體系運作的球隊，並沒有讓林書豪打得更開心。

林書豪(中)加入東區一級強隊暴龍的喜悅沒能維持多久，就陷入了巨大的困境之中。 美聯社 分享 facebook

沒有完整季前磨合期 林書豪碰上生涯最大低潮

度過蜜月期的前幾場球後，林書豪除了在場上展現專注防守、積極跑動進攻外，更重要的是他得融入全新的戰術體系，摸熟隊友習性等等。即便這是職業旅程中的第八支隊伍，但是首次沒有完整季前訓練營那般的融入一支新球隊，生涯首次在季中轉隊的林書豪來說無疑是準備倉促，表現並不理想。

當初懷抱著再次站上季後賽舞台的幻想前進多倫多，如今林書豪必須得為了擠進季後賽輪值內，在例行賽尾聲剩餘七場球賽中有所回應最近的低潮，否則這麼打下去，處境真的令人堪憂。其實林書豪在最近這一周的上場時間還是有的，扣除對上黃蜂只打了6分鐘，得分掛蛋外，其餘三場還有14、15以及20分鐘的出賽時間。

諾斯(Nick Nurse)尚未放棄調度使用林書豪的信心，但隨著接近備戰季後賽，范弗利特(Fred VanVleet)、羅瑞(Kyle Lowry)相繼歸隊，先前簽下10天短約的射手米克斯(Jodie Meeks)又跟球團續約，無形中增加林書豪爭取輪值的壓力。

羅瑞已經33歲了且傷勢影響讓他本季至今已缺席16場。為了避免前幾年例行賽強悍的迅猛龍到了季後賽變成軟趴趴的泡泡龍再次上演，接下來的七場球勢必還會調節羅瑞的體能以備戰季後賽。首席替補控球范弗利特就是林書豪在輪值上最大的競爭對手，范弗利特需要持有大量球權，且投籃更穩定，在組織端更熟悉於暴龍戰術體系。

范弗利特(左)雖然投籃命中率也不高，但該出手時就很果決，也才能幫隊友製造更多機會。 美聯社 分享 facebook

林書豪要與他共存在場上打雙後衛，勢必得打到得分後衛的位置，但偏偏林書豪的強項又必須是持球擋拆突破，兩人的共存效應目前看起來並不明顯。射手米克斯的加盟就是個買保險的選項，再來二號位還有近來狀況火熱，體能勁爆的鮑威爾(Norman Powell)頂著，年輕的麥考(Patrick McCAW)也是輪換人選之一。

這些既有因素看下來，對林書豪的發揮空間著實不利，究竟投效暴龍跟著球隊闖進季後賽，個人卻苦無發揮來的好，或者是留在老鷹傳承經驗，以戰養戰提升價值面對即將到來的自由市場好呢？現在回頭再看這個問題，恐怕已不像當初一面倒的看好林書豪前往暴龍的前途。

林書豪已經年屆30，且以現今繳出的成績單，在自由市場上很難再做為球隊中堅分子撈到千萬等級的合約。若有幸搭上衝刺奪冠的底薪列車，或是重建的年輕球隊需要填滿球員配額，兩種路線會是林書豪接下來較有可能的生涯走向。但是球是圓的，目前仍是觀望且期待林書豪在最後的幾場常規賽事裡面能盡量走出低潮，無視外界的流言蜚語，他最需要的就是與自己的對話。

投籃信心不能垮 林書豪必須主動攻擊

因為除了外在因素，林書豪外圍的投籃信心，轉到暴龍後真的不行。前半季還在老鷹之時，33%的三分球命中率跟他前兩年在籃網有37.2%的準度就已有所下滑，但是兩分線命中率卻是創生涯新高的46.6%。

林書豪在暴龍17場球，場均出賽19.2分鐘，兩分與三分命中率分別是37%、17%雙雙創下生涯新低，著實讓不少球迷擔心他在陣中的未來。27號面對公牛，更是投到信心全失的9投1中，三分球五投盡墨，全場僅得2分。林書豪現在尷尬的點在於，暴龍的轉換快攻很強，但是他卻無發完美融入。

林書豪(左)在老鷹隊時出手信心很夠，投籃命中率是生涯最高的46.6%，但轉到暴龍後竟然暴跌成生涯最差的37.1%。 歐新社資料照片 分享 facebook

暴龍能主導攻防轉換的不只控球後衛，席亞康(Pascal Siakam)、雷納德(Kawhi Leonard)的推進更是球隊優勢所在的側翼。林書豪勢必得配合不猶豫接球逮到機會就得出手，甚至得熟悉格林(Danny Green)無球跑動埋伏的站位習慣。目前林書豪能少數打出亮點的還是他拿手的高位擋拆，伊巴卡(Serge Ibaka)看起來是他目前的球賽好朋友。

林書豪近三季的製造罰球率、助功率，失誤控制率都是相當不錯的，還有補防意識上，一個團隊型綠葉該有的基本功林書豪皆具備，讓人擔憂的就差在他的投籃穩定度。但，林書豪必須投球，必須果決判斷出手時機，投不進就投到進為止。若剩下沒甚麼懸念的例行賽消化賽程中都不能打出亮點的話，那到了高張力的季後賽要登場有好表現就相當困難了。

只要能進入季後賽教練的調度雷達當中，哪怕是在系列賽中後半段考驗團隊戰力之際，能有一兩場扮演奇兵功效就足以讓林書豪的身價止跌回穩，甚至翻紅。最後半個月的例行賽，主力勢必將進入調整備戰期，林書豪仍會有一定的出賽空間，得好好把握機會，掙得一席季後賽輪值才行。

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