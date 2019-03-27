林書豪持續低迷 諾斯深海救援不放棄！

華裔NBA球星多倫多暴龍後衛林書豪加盟暴龍第17場比賽，進攻、手感持續低迷，林書豪除了努力融入團隊，個人狀況和投籃一直找不到節奏，垃圾時間之外6投0中沒有得分。暴龍主場112：103擊敗芝加哥公牛，暴龍還是靠著更好戰力輕鬆贏球。

林書豪在垃圾時間之前上場15分鐘，6投0中，其中三分球4投全失，沒有得分，比賽最後4分30秒林書豪再上場，靠著一次切入攻下2分，全場出賽20分鐘9投1中，2分、4籃板、2助攻，其中三分球5投0中。

林書豪(右)上季只出賽1場，本季至今則是第68場出賽，可能已是相當疲累，今天不僅在進攻上表現不佳，防守公牛替補後衛布雷克尼(左)也顯得有些吃力。 美聯社 分享 facebook

暴龍教練諾斯的確非常給林書豪機會，諾斯一直在第四節調整上場時間和調度，給林書豪上場空間和球權，幫助林書豪建立信心找回狀況。

諾斯幾個使用林書豪細節可以看得出來教練的用心和幫助。

1、林書豪還只是暴龍第三後衛，也就是除了先發控球羅瑞、第一替補後衛范弗利特之外暴龍第三後衛，但諾斯還是連續兩場比賽在第四節初，分別給了林書豪7分鐘和5分鐘上場時間，給林書豪磨狀況、找信心、跟隊友搭配。

NBA沒有一個教練會在決勝第四節初給一名第三後衛5-7分鐘上場時間，幫助攻他建立信心，融入團隊，諾斯執教真的夠膽識，這決定像是在深海救援，也真的在幫助林書豪找回節奏。

暴龍前鋒雷納德(左)在對上公牛後衛哈里森(右)時出現進攻犯規，他今天上場22分鐘得到14分，攻擊表現並不出色，但他傳出5次助攻，而且在防守上的6次抄截造成公牛攻勢大亂！ 美聯社 分享 facebook

2、對公牛之戰最後4分30秒比賽垃圾時間，暴龍領先18分，林書豪本場比賽第五度登場，以林書豪這場比賽表現(6投0中)，隊友其他10人都有得分，教練根本不需要再為一名球隊第10或第11人做出這樣調度，但諾斯還是做了。

諾斯的思維和對球員的用心，展現在他對林書豪的調整和給予機會。諾斯執教生涯一直這麼保護和使用球員，球員也都能強烈感受到教練的用心，這是諾斯執教成功，深得球員的心，卻也非常冒險的風格。

暴龍英國籍前鋒阿努諾比(右)緊盯公牛芬蘭籍得分主力馬卡南(左)，小馬哥今天10投僅2中得到10分，成為公牛全場被暴龍壓著打的主因之一。 美聯社 分享 facebook

3、即使暴龍簽下外線射手米克斯，但米克斯目前還是暴龍第12人，林書豪已經面臨強大競爭壓力。米克斯是外線射手，功能性非常明顯，暴龍板凳後衛鮑威爾同樣是防守+打爛仗型壯碩後衛，林書豪雖然是暴龍第三控球，但在板凳上要跟鮑威爾和米克斯兩名後衛爭奪上場時間，如果林書豪不能在季後賽前打出穩定而持續性爆發，季後賽他上場時間和空間都會變得非常困難。

諾斯還把米克斯當「奇兵牌」，將林書豪擺進「正常輪換」，這是他對林書豪作用和功能的重視，暴龍例行賽還剩下7場，林書豪必須把握機會，在剩下兩周例行賽重拾信心打出狀況。

林書豪在暴龍擁有更多球星隊友，能握有球權和一對一單打空間的隊友至少5-6人，多少讓林書豪在持球、進攻、組織上造成錯亂，暴龍目前還有多名穩定的攻勢發起點，羅瑞、雷納德、小加索、席亞康都是球隊核心和戰術中心，實力如此強大隊友，一直讓林書豪打得非常猶豫，放不開手腳。

公牛中鋒洛培茲(右)這金毛獅王造型看來好兇悍，不過暴龍中鋒小加索(左)完全沒在怕的。小加索上場只有20分鐘，+/-值高達+16。 美聯社 分享 facebook

暴龍第二控球范弗利特先攻再傳的風格，其實很適合林書豪現在的角色和打球心態，簡單、直接，先打出自己優勢和球路特色，再兼顧組織、傳球和團隊，這或許是林書豪必須儘快學會的生存方程式。

林書豪現在是自己進攻節奏卡卡，持球組織、打戰術經常被對手壓迫，導致停球、受困，投不進就愈慌亂，愈慌愈急就愈投不進，甚至找不回比賽節奏和比賽直覺。

季後賽即將來臨，留給林書豪調整、提升的時間已經不多。