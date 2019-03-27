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NBA／對上弱旅公牛 林書豪要甩低迷助隊拚龍頭

2019-03-27 07:20聯合新聞網 文字直播

林書豪今天對上公牛。 路透
林書豪今天對上公牛。 路透
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【賽前報導】

暴龍吞下二連敗後於今天主場對上東區倒數的公牛，是止敗進補的好機會，暴龍現今拉大與東區龍頭公牛鹿差距為4場，剩下8場比賽仍有得拚。

林書豪近來未受重用表現低迷，上役僅上場6分鐘無得分，身體並無狀況，要盡快擺脫低氣壓，尋求給球隊更大助力。

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