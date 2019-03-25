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NBA／暴龍戰黃蜂 林書豪要擋前東家季後賽希望

2019-03-25 05:50聯合新聞網 文字直播

林書豪再戰老東家黃蜂。 （路透）
林書豪再戰老東家黃蜂。 （路透）
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【賽前報導】

暴龍前役不敵雷霆後，休息一天後回主場迎戰黃蜂，也是華裔球星林書豪前東家。目前暴龍落後東區第一的公鹿達3場勝差，但所剩賽事已不多，此役對手又是還在為季後賽門票拚戰的黃蜂，更不能大意。

尤其黃蜂前役在第四節還落後塞爾蒂克18分情況，卻一舉逆轉贏球，全隊氣勢正旺，距離東區老八熱火還有2.5場勝差的，每輸一場就離季後賽更遠。

林書豪在對雷霆之戰出賽時間並不多，全場僅攻下5分，但先發的范佛利特表現也好不到哪去，若羅瑞持續因傷缺陣，兩人在後場位置得互相激勵，補上這缺口。

賽事文字轉播

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