羅瑞缺陣卻未重用林書豪 范弗利特救不了暴龍

最近吞下四連敗的雷霆，今天前往多倫多挑戰主場勝率高達八成的暴龍，進行雙方近日的二度交手。前三節幾乎由暴龍掌握球賽節奏，直到第三節倒數階段雷霆打出反撲氣勢，接下來靠著第四節的一波流要回比賽主導權並領先至終場，以116比109帶走勝利，阻止暴龍拿下自家主場的第30勝。

至於球迷關心的林書豪(Jeremy Lin)，並沒有因為羅瑞受傷而獲得較多的關愛，教練團更相信先發的范弗利特(Fred VanVleet)，整場上了36分鐘。

暴龍後衛范弗利特(左二)想要在籃下硬吃雷霆中鋒亞當斯(左)，喬治(右二)和雷納德(右)不由得都大吃了一驚。 美聯社 分享 facebook

比起林書豪，范弗利特年輕五歲、身材更厚實，有更穩定的外線、能打爛仗切入，熟悉暴龍體系的時間更長，他的歸建對於林書豪來說，不僅瓜分了上場時間，更影響教練團對他的信任。但是今天的范弗利特不像前三場都有高達五成命中率，今日僅11投3中，只得8分5助攻2籃板，表現創下歸隊後四場的新低。

令人費解的是，范弗利特盤據持續性的大量時間，而不是和林書豪適時的輪換，讓林書豪整場只有出賽14分鐘，4投2中，攻下5分3籃板1助攻，相較之下的內容，本日若林書豪有較多的發揮空間，相信將不比范弗利特差。

缺乏被信任這也是林書豪在暴龍處境越來越掙扎的主因，加上從沒在球季中轉隊的心態轉變、適應新體系的運作，內外夾攻讓林書豪在暴龍的投籃命中率低迷，場均8.2分，整體命中率39%，三分外線17%，皆是2012年打出林來瘋之後的新低。

回顧本場內容，開賽雷霆的外圍導傳相當有信心，每個人都不貪功的在找尋最佳出手空檔，暴龍則是也很快地融入到比賽節奏，有裡有外的攻擊模式，展現出球隊進攻點多的優勢。 兩隊第一節呈現出高張力的對抗，無論是雷霆在判斷暴龍傳球路徑的截球，或者是暴龍應變雷霆防守陣形變化、面對包夾的拆解，雙方都打出東西區強隊水平。

暴龍前鋒席亞康(左二)在籃下出手前先撞倒衛斯特布魯克(右)，造成進攻犯規。 美聯社 分享 facebook

第一節暴龍段隊命中率比雷霆高了20%，但打完首節卻只以29比22領先，主因是出現太多非受迫性失誤，單節7次失誤讓雷霆賺得快速攻防轉換的進攻契機。至於林書豪第一節則是因為先發的范弗利特首節6分1助攻的好表現，而遭到壓縮，沒有獲得出賽時間。

但是第二節首發留在場上的林書豪也展現出強烈企圖心給教練團看，第一波攻擊就果決殺到籃底得分。 儘管防守端的積極也讓他不到半節就賠上兩犯，但本日大膽出手嘗試的信心，帶來不錯效果，三分球兩投一中。

雙方次節都啟用較多的替補球員上來後，暴龍顯現板凳深度的優勢，伊巴卡(Serge Ibaka)、鮑威爾(Norman Powell)、林書豪、阿努諾比(OG Anunoby)皆有所建樹，剩下6分多鐘時最多領先到11分。

但是雷霆仰賴喬治(Paul George)的個人能力主導，搭配其他球員的機遇戰。 在喬治下場休息後，則換成衛斯特布魯克(Russell Westbrook)演譯相同模式，率領雷霆一球一球追趕，讓暴龍無法擴大差距，始終在兩到三球徘徊。

林書豪打了七分鐘之後被換下場，范弗利特回到場上，和手感發燙的格林(Danny Green)、席亞康(Pascal Siakam)、雷納德(Kawhi Leonard)聯手在兩分多鐘內打出一波9比0小高潮，帶著10分領先，以58比48結束中場。暴龍在團隊籃板的鞏固更顯優勢，全員比起雷霆更專注在卡位，衝搶，彌補掉11次的全隊失誤，並且投籃命中率依舊高了雷霆20%，格林一個人就砍進五個三分彈。

暴龍半場系統戰的成熟度優於雷霆，強弱邊轉移做得更明確，耐心的傳導等待最佳出手機會，團隊球風更加流暢、賞心悅目。 除了系統戰，暴龍也有雷納德、席亞康能以個人進攻擔當起責任。第三節席亞康擅長的攻守一條龍打法就完全爆發，三節還沒結束，得分已達20分大關。

暴龍前鋒雷納德(中)完成一個困難的灌籃之後一臉陶醉，他今天攻下兩隊最高的37分，不過也出現8次失誤，加上隊友席亞康的7次誤，成為球隊輸球的主因。 美聯社 分享 facebook

然而雷霆則在衛斯特布魯克、喬治英雄式打法帶領下，其餘球員也有所發揮，在運動戰上打個對手措手不及，面對席亞康的強勢，雷霆不甘示弱回應一波8比0，甚至第三節結束前一分多鐘反超比分，以83比80進入決勝節。而林書豪僅在第三節結束前上來調節范弗利特體能，前三節總計打了9分多鐘而已。

最後一節雷霆提升防守強度與輪轉，協防意識的加強，封阻掉幾次暴龍的出手，且製造對手失誤形成反快攻取分，且暴龍決勝節中段以前的回防意識、對位太慢都太慢，讓雷霆一再複製相同模式得手。

雷霆揮別前三節團隊外線低迷的手感，也在喬治MVP級別的終結能力之下，燃起全隊的進攻火苗，一度領先到雙位數分差。第四節林書豪先發待了五分鐘，卻沒有太多參與進攻的鏡頭，暴龍因應雷霆的強悍運動戰只得趕緊派上先發五人回應。最後三分鐘就靠著雷納德接管球隊攻勢，強悍地用肩膀不斷頂開對手朝籃框攻擊，最後雙方大演球星互飆的戲碼，精采絕倫。

可惜的是，即便雷納德又如公務員般決勝時刻打卡上班，隻手包辦球隊勝負之重責，全場也狂砍了37分6籃板4助攻，但是暴龍第四節初的恍神讓雷霆打開了，就是擋都擋不住。

暴龍後衛格林(右)想在雷霆前鋒喬治(左)後方偷送火鍋，但時間上慢了一步，球已飛越籃板上的加拿大國旗。 美聯社 分享 facebook

除了兩大球星喬治28分6籃板5助攻、衛斯特布魯克18分12籃板13助攻又是大三元的日常之外，替補的施羅德(Dennis Schroder)也有26分7助攻6籃板的精湛演出。

最終雷霆在決勝節的一波流甦醒之後，掌控住比賽節奏，順利攻破固若金湯的暴龍主場，以116比109帶走勝利，避免連續兩場輸給暴龍，同時終止近期四連敗，繼續在西區五到八名的混亂中奮戰。

☆ 與林文一起暢談籃球球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄