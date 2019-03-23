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NBA／暴龍再戰雷霆搶3連勝 林書豪要盡快回穩

2019-03-23 07:20聯合新聞網 文字直播

林書豪再次迎戰雷霆。 美聯社
林書豪再次迎戰雷霆。 美聯社
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【賽前報導】

暴龍上役客場拚戰雷霆至延長賽贏球，今天暴龍回到主場再戰雷霆，仍需注意第四節疲弱的狀態，才能有機會拚搏3連勝，進而爭搶東區第一的位置，目前落後龍頭公鹿為2場勝差。

林書豪先前對尼克攻下20分，打出在暴龍最佳表現，然而上役對雷霆降至6分，仍需要表現回穩才行。

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