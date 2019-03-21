諾斯大膽用人肯給機會 可惜林書豪沒好好把握

NBA多倫多暴龍華裔球星林書豪逐漸在暴龍站穩腳步，即使三分手感實在不好，但第四節暴龍教練諾斯還是肯給林書豪上場空間和關鍵出手，可惜林書豪兩次空位三分失手。暴龍客場經延長賽123：114擊敗雷霆，林書豪替補上場15分鐘，5投2中攻下6分。

雷霆後衛衛斯特布魯克(右)飛身挑籃，暴龍前鋒雷納德(左)想要幫他蓋個帽已經來不及了！ 美聯社 分享 facebook

諾斯確實肯給林書豪機會和空間，盡力幫助林書豪建立信心和找回三分投籃手感。林書豪前三節只打了8分鐘，表現平平，2投1中攻下4分，決勝第四節諾斯讓林書豪打了7分鐘，這情況在NBA球隊裡很少見。林書豪能在關鍵決勝第四節打了7分鐘，除了諾斯執教能力出色，願意拔提球員，諾斯執教膽識和給球員的信任非常特別。

一般來說，林書豪在暴龍角色、重要性，以及球隊第一替補後衛身分，這場比賽表現也很平凡，NBA其他29隊教練應該都不會在這種情況下第四節讓林書豪打7分鐘。

暴龍前鋒席亞康(中)強勢突破雷霆前鋒莫里斯(左)和喬治(右)的防守，他今天有33分13籃板6助攻2抄截1阻攻的優異表現。 美聯社 分享 facebook

但諾斯跟大多數NBA教練不同，他在贏球、正常節奏基礎上都願意給角色球員空間和機會。加入暴龍打了14場比賽，林書豪節奏一直卡卡，一路在適應隊友和打沒去，進攻侵略性也很多猶豫，導致他三分手感急凍。

諾斯確實很給力，他給了角色球員林書豪最大空間和上場時間，暴龍在一度領先20分情況下被雷霆追平進入延長賽，但暴龍還是靠實力和韌性贏下比賽。

雷霆前鋒葛蘭特(左圖左、右圖右)在防守席亞康上真的是一點辦法都沒有。 美聯社 分享 facebook

林書豪在暴龍最主要競爭者是後衛范弗利特，范弗利特此役取代傷停先發主控羅瑞，摘下23分、6助攻，三分球8投3中，全場16投8中，命中率五成，表現超水準。

范弗利特傷癒復出三戰攻下53分+22助攻，場均18分、7助攻，各方面都展現優質替補和穩定球風，出色投籃更勝林書豪，羅瑞傷癒歸隊後，林書豪在暴龍只能擔任第二替補，角色和上場時間也會受到影響。

暴龍後衛范弗利特的投籃動作看起來相當流暢自然，他今天16投8中，其中三分球是8投3中，全場攻下21分。 美聯社 分享 facebook

暴龍目前的先發、替補陣容和強大豪華鋒線組合，幾乎是聯盟數一數二爭冠級別球隊，林書豪在暴龍角色和功能都相對弱化，如果林書豪不能在例行賽結束前找回投籃手感，打出更穩定進攻表現，給教練和隊友信心，季後賽上場空間和角色將受到壓縮。

雷霆主場輸暴龍，最近四連敗，過去14戰戰績僅4勝10敗，雷霆失去上半季火熱進攻和防守韌性，西區排名一路下滑，季後賽前景堪憂。

衛斯特布魯克(右)全場狂取42分，其中三分球10投5中，可惜隊友支援不足，最後雷霆在延長賽輸球。 美聯社 分享 facebook

暴龍中止客場二連敗，但可以看得出來諾斯一直在為季後賽做調整，尤其是角色球員和板凳的磨合，包括後衛林書豪、鮑威爾和前鋒阿努諾比都在適應不同組合，這是暴龍季後賽大有可能重要表現。

林書豪在暴龍角色並不吃重，壓力也不用過大，這也是林書豪不需要承擔太多勝負壓力，同時也能盡情享受比賽，找回手感和打球節奏的最好環境。

能在季中轉隊遇上一個有實力好教練，這是林書豪福氣，這場暴龍差一點搞砸的比賽，讓每個球迷都更進一步認識暴龍和暴龍教練諾斯。