回板凳重新定位 林書豪行雲流水扮奇兵

華裔NBA球星多倫多暴龍後衛林書豪回板凳擔任第一替補後衛，暴龍傷癒歸隊范弗利特和羅瑞先發，暴龍展現強大實力128：92大勝紐約尼克。林書豪替補上場27分鐘攻下20分、3籃板，11投7中，找回熟悉替補感覺+重新自我定位。暴龍即使讓了雷納德、伊巴卡兩名主力鋒線(輪休)，尼克在暴龍面前還是不堪一擊。

林書豪似乎還是習慣擔任後衛第一替補，由於暴龍從一開賽就掌握比賽節奏，一路壓著尼克打，攻防順風順水，林書豪從板凳上來也沒有任何壓力，打出加盟暴龍以來少見流暢節奏和舒適感。

林書豪(左)在上籃時遭到尼克中鋒羅賓森(右)的犯規，年輕人終究是年輕人，被林書豪搞毛後，羅賓森上場不到15分鐘就提前6犯離場。 美聯社 分享 facebook

暴龍是一支爭冠級別球隊，也是聯盟奪冠前四熱門球隊(勇士、公鹿、暴龍、火箭)，陣中有多達4-5名明星級球員和強大鋒線，後衛除了投籃、進攻，更重要是組織、傳球、串連，這樣強大球隊背景和實力，讓林書豪加入暴龍三周來一直患得患失，打不出自己的節奏和特色。

當林書豪主動攻擊時，他缺少籃子和手感，當林書豪努力防守+組織、為隊友傳球時，他又失去攻擊籃框的侵略性和最大優勢，林書豪加盟暴龍前12場比賽投籃命中率只有3成6，三分球命中率僅1成7，場均得分只有7.4，美國媒體甚至評論林書豪球技和表現「沒有那麼優質」。

暴龍後衛羅瑞(左)馬步一扎、雙手一探，猴子偷桃偷到了沒有？沒有，尼克後衛穆迪耶(右)靈活地閃開了。 美聯社 分享 facebook

林書豪對尼克打好一場順風球，接下來他得面臨幾個挑戰：

1、不管是打先發還是替補，傷癒歸隊范弗利特都證明他是一名更出色、更可靠、更優質替補，先發、替補兩相宜。板凳第一替補范弗利特投籃更好更穩定，攻防侵略性更強，打先發、替補角色都能適應，林書豪接下來會成為板凳第二替補，除非主力出了狀況，否則出賽時間和空間都會受到壓縮。

2、暴龍兩大主控羅瑞和范弗利特穩定性、組織力和帶動性都在林書豪之上，目前看來這就是事實。林書豪在一支爭冠級別球隊就是一名二線替補，他如何爭取+把握有限上場時間，打出最好表現自己球技，例行賽最三周是關鍵，林書豪得找回自己信心和節奏，證明他的能力不在范弗利特之下。

3、暴龍板凳還有一名擅打爛仗殺手型後衛鮑威爾，林書豪的競爭者都具備一定功能和特色，除非林書豪盡快找回手感和狀況，融入暴龍體系，否則林書豪在暴龍角色和季後賽會被邊緣化。

4、范弗利特傷癒歸隊第二戰就回到先發，13分+12助攻高效表現，一點都不比先發主控羅瑞遜色，令所有人驚艷，完全取代林書豪角色。

尼克中鋒喬丹(左)看來出手頗重，直接把要出手的暴龍中鋒小加索(右)給扯了下來。 美聯社 分享 facebook

這種競爭力和壓力正是林書豪養分，林書豪得在最後三周例行賽找到自己定位，學習擔任「奇兵」，因為接下來他的第二替補後衛角色更多是奇襲，需要強大功能性和奇襲能力。

學會在一支爭冠級別球隊扮演稱職二線替補，學習打好奇兵角色+發揮功能性，展見自己球技特色去改變比賽節奏，幫助暴龍打出爭冠實力，林書豪生涯已進入另一個新里程。未來是好是壞？林書豪的暴龍生涯和故事值得再看下去。