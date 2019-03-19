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NBA文字轉播／暴龍迎爐主尼克 林書豪再戰前東家

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NBA／林書豪首節1分 暴龍手感熱38：29尼克

2019-03-19 08:08聯合新聞網 文字直播

林書豪再次迎戰前東家尼克。 美聯社
林書豪再次迎戰前東家尼克。 美聯社
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【賽況報導】

第一節

暴龍背靠背在主場迎戰尼克，因應雷納德輪休與羅瑞傷癒復出，先發做出異動，前役替補出色的范佛利特頂上先發，林書豪則回到板凳。

一開賽暴龍就火力全開，展現自家籃框優勢，首節17次出手僅3次未中的，準星誇張的突破8成，包含三分線投7中5攻下39分，讓尼克雖然命中率44.4%仍在水準內，還是以29：38落後。

林書豪在4分半左右接替羅瑞，靠著切入買犯站上罰球線，2罰中1攻下1分。

賽事文字轉播

比賽數據

【賽前報導】

暴龍前役不敵活塞，遭到對手單季橫掃頗讓人意外，好在公鹿同日也輸給76人，雙方仍維持3場勝差，還是有機會爭取東區龍頭。此役雖是背靠背出賽，不過對手是聯盟爐主尼克，又是在主場出賽，正常來說只要謹慎以對，贏面相當大。

由於羅瑞左腳踝扭傷，林書豪已連兩戰都獲得先發機會，不過昨日表現並不理想，上場17分鐘，4投1中僅拿3分，另傳出3助攻和2籃板；至於傷癒歸隊的范佛利特復出首戰就於板凳贊助17分，兩人今日身分是否對調值得觀察。

尼克昨日擋住了湖人詹皇絕殺，取得寶貴一勝，終於中止8連敗，但碰上暴龍可是不同等級球隊，本季前2次交手都落敗，只求盡力緊咬對手再伺機搶勝。

洛杉磯
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