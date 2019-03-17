HBL／執教首冠 能仁教頭自封MVP

2019-03-17 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



能仁家商今天以57：50逆轉南山高中，除是摘下隊史第3座HBL男甲級金盃，更是首度在台北小巨蛋捧起冠軍，且是寫下完美的17戰「全勝封王」，也讓創隊教頭林正明開心終結執教「冠軍荒」。

林正明球員時期幾乎集滿各階段冠軍，但執教生涯卻和金盃屢屢擦肩而過，就連能仁101學年奪首冠、102學年寫連霸，他都因接SBL裕隆隊兵符而缺席，今天總算嘗到「剪籃網」滋味。

他笑說，不管是攻下24分、18籃板的林彥廷，或是第四節獨拿12分、全場15分外帶5助攻的高錦瑋，冠軍戰表現缺一不可，所以他將MVP頒給自己，他笑說：「因為我最累。」他也提到，不只林彥廷和高錦瑋，丁冠皓的組織、王翊帆的防守、莊瑋杰和王凱裕的苦工都很重要，「謝謝球員給我機會，自己也創下歷史，你們做到了！」

能仁昔日冠軍成員林冠均、97和98學年「銀恨」的校友陳盈駿今天都到小巨蛋見證球隊光榮時刻，林正明旅美的愛子林庭謙也沒缺席，讓林正明形容這是「最好的時機」。