切得順、投得進 林書豪先發終於正常

林書豪今天二度調上暴龍先發，明顯改善上一次先發時的適應不良，全場拿下9分，最近被放大檢視的三分投5中1，而暴龍在前一場難堪地敗給騎士之後，這場比賽對湖人沒有再手軟，靠著更好的三分球命中率及替補團隊的發揮，以13分之差贏球。

面對這支自己曾經當過先發控球的球隊，林書豪對上湖人換了位置也換了心態。這次雖然是因為隊友受傷而被調上先發，三分手感還是不夠到位，同時也出現不少失誤，但不再綁手綁腳地打不開，積極抓住自己該有表現的機會，有效完成賽前教練團交付的任務。

林書豪在遭到湖人犯規時發出怒吼，不過他今天並沒有得到任何罰球機會。 美聯社 分享 facebook

暴龍在取得季後賽席次之後，這場比賽除了保留戰力，避免主力出現不必要的傷勢之外，主要是針對三個戰術要點做演練。第一是B計畫的先發名單，如果季後賽短期接戰出現先發傷兵，總教練諾斯的手中得有口袋名單。這場比賽暴龍傷了羅瑞，也少了禁賽的伊巴卡，正好是磨合林書豪及小加索這兩人與既定先發三人的好機會。

第二是團隊換位協防演練，尤其是接下來要擔負主力戰術防守組的第二陣容，在特定追分或是需要壓迫防守的戰術場合讓他們上場發揮，同時也調整先發組的體能。第三則是替板凳席後段的替補球員練膽，試著打出到時季後賽可用的側翼奇兵。即使球隊在第四節領先超過15分，仍是聽到場邊諾斯對替補組大喊：「動起來，在場上沒有輕鬆打這回事」，就知道總教練對這場比賽的定位為何。

湖人小前鋒庫茲瑪(左)一直想頂開林書豪(右)，但林書豪雙腳打樁馬步紮實，不動如山！ 美聯社 分享 facebook

而林書豪算是成功完成這三項演練要點中最重要的第一項，雖然他的攻擊輸出數字完全不及主力先發的羅瑞漂亮，但從戰況看來，他確實是目前暴龍陣中最適合組織戰的控衛。暴龍這場比賽後場人手吃緊，在林書豪下場休息時，就由麥考和鮑威爾插花控球，而當這兩人代班控球位置時，他們表現出的個人攻擊力確實更強，但團隊戰術的執行效率確實相對較低。

除了團隊組織，林書豪今天在個人攻擊上有兩個優點，第一是他維持住切入的信心，第二是他沒有被自己的三分手感嚇倒。在切入方面，洛城當地轉播單位特別提到了林書豪當年在湖人時的表現，最令人印象深刻的就是他能夠用切入創造得分機會。這場比賽開局，林書豪雖然先是一次失誤，被詹姆斯抄走上籃得分，但他隨後反擊，以切入閃過麥基的防守，拋投得手。下半場也看到林書豪一條龍切入取分，只要他能切得進去，對暴龍的攻擊就更有利。

暴龍後衛鮑威爾(左)在上籃時邁開雄健的步伐、擺動粗壯的臂膀，強者如詹姆斯(右)也要退避三舍。 美聯社 分享 facebook

而他這場比賽的三分命中率仍是不高，但出手意圖並未因此嚴重下滑，除了該攻擊的空檔儘量出手之外，也會不斷走位或是甩脫防守之後取得投籃機會。即使才連續失手，讓他在四十五度角得球時讓了給小加索出手，但小加索認為這一球就是該林書豪出手，硬是塞了回去給他，林書豪也頂住自己的心魔及壓力，好整以暇地做完出手動作之後命中這記三分。而從這一點看來，暴龍是個有相互支援體系及團隊心理的球隊，能夠協助林書豪逐步為季後賽做好準備。

不過林書豪也有三個缺點要注意。首先是他的切入或是突破在許多時候都是一條鞭地不變向，加上有時護球不夠確實，或是後場接發球不慎，容易被對手抄走。這種不必要的失誤，未來在季後賽都有可能會影響戰局，必須要著力減少。

馬刺前鋒雷納德(右)在籃下硬吃湖人後衛布拉克(中)，詹姆斯(左)也只能在一邊看戲。 美聯社 分享 facebook

第二，林書豪場上的站位必須要佔住主控的絕對位置。很多時間小加索拿球之後，都得去找林書豪人在哪裏。小加索做為策應中樞，在高位都有找控衛傳球及拉開空間的合作意識，林書豪在做為場上唯一正牌控衛時，不該把位置讓給得分後衛或是小前鋒去處理球，而應該積極要球，讓隊友的傳球目標更明確。

最後，則是林書豪與雷納德的配合實在太少。做為球隊主控，當林書豪在場上的時候，應該要能夠有效率地和陣中第一得分手搭橋配合作戰。和羅瑞相比，林書豪很少能讓他和雷納德形成主力攻擊發起線，多半是雷納德自行啟動單打，或是切入之後分球，而林書豪也很少接球後就出手。在場上，林書豪明顯偏好與中鋒擋拆，或是在三分線外導球，這一點也是未來可以修正的地方。