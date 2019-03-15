NBA／暴龍對湖人詹皇 林書豪再度先發戰老東家

2019-03-15 08:10 聯合新聞網 文字直播



林書豪於今天在主場迎戰老東家湖人。 美聯社 分享 facebook

【賽前報導】

已取得季後賽門票的暴龍，仍有爭取東區龍頭機會，因此還是會繼續拚戰，不會只甘於做東區老二。於今天對上是西區討論話題最高的湖人隊，迎接詹姆斯(LeBron James)的到訪，暴龍會以何種方式來因應，結果令人關注。林書豪在隊友=主力球員羅瑞受傷休息下，於今天取得在暴龍隊第二度先發機會。

湖人歷經5連敗，幾乎讓外介認為斷了季後賽希望，上役總算大宰公牛出氣，湖人現今並非完全沒機會，如果有心，仍會繼續拚一下，暴龍不可掉以輕心。特別暴龍上役遭到東區弱旅騎士隊糟蹋，還賠上主戰中鋒伊巴卡禁賽3場，近況有待做出調整，暴龍去年11月作客洛杉磯本季首度交手，以121:107獲勝。

林書豪今天是轉戰暴龍後，首度對上湖人，本季效命老鷹時也曾對過湖人一次，只得6分球隊落敗。如今換隊本季第二度對上老東家湖人，不過，林書豪上役得分又回到個位數8分，平均得分降至10.2，離要保住10分門檻，還是要多爭取表現。

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