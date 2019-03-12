無球打法+更強隊友 林書豪急需適應

東區戰績第二暴龍客場101：126不敵東區倒數第二騎士，暴龍華裔NBA球星林書豪替補上場21分鐘，9投3中其中三分球5投1中，攻下8分、2助攻，表現並不理想，依舊沒能完美適應暴龍角色和體系。暴龍整場比賽都受困，防守端一直無法有效限制騎士進攻、得分，下半場騎士三分球火力全開，暴龍一路受挫。騎士三分球41投18中，三分命中率4成39，失誤控制更好(12：20)，一路壓著暴龍打，比賽結果和過程讓人驚訝。

林書豪(右)一個不留神，球被騎士後衛史陶斯卡斯(左)給抄走。 美聯社 分享 facebook

暴龍是今年東區爭冠兩大熱門，另一支強權是東區第一公鹿。目前暴龍戰力最大「變數」是暴龍教練諾斯一直在調整陣容，中鋒小加索和大前鋒伊巴卡兩人在角色上輪流先發，效果似乎並沒有那麼理想，暴龍仍在調整大個子陣容和小個子陣容的打法、節奏。季後賽剩下一個月不到，暴龍主戰陣容、先發何時可以確定下來，關係暴龍季後賽表現和穩定。

小加索(中)遭到騎士防守球員塞克斯頓(左)和克里斯(右)的包夾，似乎一時之間也不到人傳球。他今天擔任先發中鋒，上場21分鐘僅得到2分。 美聯社 分享 facebook

林書豪轉戰暴龍打了10場比賽，他還是沒能完全融入球隊，適應更多「無球」打法和角色。暴龍陣中有更多出色隊友和球星主導戰局，林書豪在控球、指揮、戰術發動上似乎受到更大影響，即使暴龍教練諾斯給林書豪更大授權和自由發揮，讓他主動去發動戰術，但林書豪還是一目受困於比賽節奏。

林書豪現在最大困境是不適應更多打「無球」節奏。暴龍把林書豪設定在替補控球，一旦和先發主控羅瑞同時在場上，他就是打「無球」，更多時間扮演得分後衛或拉開空間定位射手角色，伺機空手掩護、突破。

騎士後衛克拉克森(中)左手推開暴龍後衛羅瑞(右)準備切入，林書豪(左)一看情形不對，很客氣地拉了一下他的右手。 美聯社 分享 facebook

無球、等球、配合隊友的暴龍打法，對林書豪還是有許多適應上困難，他習慣持球，主導戰術和發動攻勢，利用擋拆積極主動攻擊籃框，撕開對手防線。暴龍不是沒有給林書豪球權和空間，但他就是打不出自己喜歡節奏。

暴龍鋒線優勢非常強大，進攻牽制力和戰術比重最多，包括雷納德、席亞康、伊巴卡、阿努諾比、小加索都是暴龍陣容打法最大優勢，，羅瑞是控球和節奏靈魂，無法取代，暴龍打法和體系主要都從鋒線發起或羅瑞主導，林書豪即使持球，也是要以鋒線隊友進攻、戰術為主。

更多必須打「無球」，加上林書豪從來沒有在一支戰力如此強大、隊友如此完整的球隊待過，林書豪適應不良。

其次是暴龍隊友非常強大，鋒線精英很有帶動力，控球羅瑞極具主宰力，林書豪角色更邊邊角角，他也一直找不到自己節奏。

暴龍後衛羅瑞(左)幾乎是趴在地上搶球，但騎士後衛克拉克森(右)以餓虎撲羊之勢在後伺機抄走。 美聯社 分享 facebook

暴龍不像老鷹或之前林書豪效力的籃網、黃蜂，暴龍是爭冠級別球隊，擁有更多球星、體系和核心控球，林書豪或許上場時間、空間都更多，但他持球還是必須以搭配隊友為主，不是單純串連隊友、組織進攻，當林書豪減少攻擊、缺少擋拆和侵略性突破，他沒有主導進攻節奏和戰局，就很難打出自己狀況。

林書豪在暴龍還需要時間，需要自我調整，這不是壞事，距季後賽還有一個月，在暴龍另一名替補控球范弗利特傷癒歸隊之前，林書豪還有時間「找回自己」。

暴龍前鋒雷納德(左)遇到騎士前鋒歐斯曼(右)的強力防守，只能把球傳了出去。 美聯社 分享 facebook

留給林書豪的時間和空間也沒有太多，未來兩周是關鍵期，林書豪得學會在邊邊角角的角色和定位上，找到自己節奏，把外線投進，建立信心。