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NBA／暴龍作客熱火 林書豪能否和韋德換球衣？

2019-03-11 03:25聯合新聞網 文字直播

林書豪出戰熱火。 路透
林書豪出戰熱火。 路透
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【賽前報導】

暴龍休息一天後作客南灘迎戰熱火，林書豪前役對鵜鶘攻下14分，終於打出轉隊至暴龍後的代表作，相信讓教練使用他更有信心。

尤其三分球歷經連17投不中的低潮後，終於兩度進球開張，期待他能持續維持手感。

不過暴龍對手熱火並不好惹，近期拉出一波4連勝後已躍升至東區第8，全隊也努力讓「最後一舞」的韋德有季後賽可打。

值得一提的是韋德本季均有找對手交換球衣的慣例，兩隊包含此戰還有2次交手機會，就看林書豪能否成為那位幸運兒。

賽事文字轉播

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