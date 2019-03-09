林書豪火力復甦破流言 總教練對他有信心！

近況吞下二連敗的暴龍，今天前往紐奧良挑戰沒有戴維斯(Anthony Davis)、哈勒戴(Jrue Holiday)兩大主將的鵜鶘，卻遭遇鵜鶘全隊頑強的抵抗，上半場你來我往。直到第三節，暴龍防守加壓，決勝節的傲人團隊火力展演，全隊一共6人得分上雙。當家球星雷納德(Kawhi Leonard)人如其名的可愛，今天又上演機器人的日常，出賽27分鐘，穩定繳出31分，其中前半場命中率超過8成，包辦24分。主控羅瑞(Kyle Lowry)也上演大三元，13分12助攻11籃板，第四節開局的高潮提前擴大與鵜鶘的差距，終場以127比104拿下勝利揚長而去。

本日讓球迷最興奮的莫過於林書豪(Jeremy Lin)終於火力復甦，上場22分鐘，攻下轉隊後新高的14分3助攻1籃板，包含終於破蛋的三分球，全場命中率9投6中，和此前30%命中率有大幅提升。

林書豪今天打出代表作，火力復甦破流言，總教練對他有信心。 路透 分享 facebook

賽後林書豪接受場邊訪問，則是維持令人欣賞的一貫謙虛。他認為他的投籃教練不斷在他低潮時鼓勵他，隊友也願意持續傳球給他，才能讓他攻下在暴龍新高的14分。而他就是把握住空檔，保持侵略性做攻擊，同時也很感謝上帝願意相信他，賜予他機會證明。

檢場本日內容，開局雙方節奏打得相當快，鵜鶘缺少戴維斯，但憑藉藍道(Julius Randle)、歐卡佛(Jahlil Okafor)仍勇於往油漆區強打，成效不錯，首節與暴龍互相拉鋸。當鵜鶘施展不開之際，過於依賴藍道持球伺機從三分線外發動突破機遇戰，這讓暴龍的防守方針更簡單明確，節省不少體能。

硬吃暴龍大掃把伊巴卡(左圖右、右圖左)的100種方法，鵜鶘前鋒藍道(左圖左、右圖右)示範其中2種。但你不要因此小看伊巴卡，他今天還是送出5個火鍋！ 美聯社 分享 facebook

另一方面，暴龍無私的轉移球，持續創造進攻空間的變化，讓鵜鶘防守得不斷輪轉。而鵜鶘雖然面對暴龍快攻束手無策，但進攻端運動戰一直有收到不錯效果，鵜鶘全隊都很敢往禁區殺，在第一節取得31比29領先。林書豪在球賽第一節進行一半左右進場替補，靠快攻得到2分並有2助攻表現。

暴龍看準鵜鶘弱點，首節至少出現四、五次以上搶到防守籃板後，貫徹垃圾不落地的理念，第一時間長傳急攻到前場，還有更多的是雷納德一條龍快速推進殺到籃下得分。

暴龍前鋒雷納德(左)在籃下的攻靈活多變且速度飛快，鵜鶘中鋒歐卡佛(右)只能用眼神防守。雷納德今天20投14進，命中率高達7成，攻下兩隊最高的31分！ 美聯社 分享 facebook

前兩節針對席亞康(Pascal Siakam)的偷跑，以及暴龍全隊快速的攻防轉換，鵜鶘防守顯然出現大漏洞。 面對全場開放式打法的跑動，鵜鶘針對持球者推進的阻擋毫無壓迫感。再者。籃板落下後，後場球員找人對位速度太慢，回過神來，暴龍已在前場逼近籃框。

暴龍從首節起即大膽輪換9個人有上場紀錄，適度調節到體能，讓全隊的快速奔放球風能持續維持強度。但暴龍也不是無可挑剔，團隊三分球命中率太差，前9投只中1，前兩節18投僅中3。鵜鶘看似沒有戴維斯後，愈顯團結。藍道就像頭野獸般強悍的衝撞、突破、分球、進攻，上半場攻下13分6籃板4助攻，幫助鵜鶘第二節過半數時間還能領先。

不過在暴龍先發全回到場上後，不論是快攻或半場系統戰，豐富的進攻模式讓暴龍漸漸掌握球賽情勢，半場結束反超前比分，以64比61領先進入下半場。林書豪第二節先發待在場上沒多久就回到板凳沒有再出場，前兩節一共打了近9分鐘，攻下4分2助攻。在此之前，林書豪在暴龍三分外線17盡墨，兩分球命中率30%的得分低潮已引來多方關注，甚至飽受批評砲轟。

不過總教練諾斯(Nick Nurse)受訪時卻對林書豪仍保持信心，希望他能早日融入新體系。林書豪也在社群限時動態發表，他不會因此受到批評影響，不讓流言去定義他的身價。

暴龍總教練諾斯在場邊相當沉著，但球員輪動快，攻勢凌厲常常讓對手喘不過氣來。暴龍今天有7位球員上場達22分鐘以上，小加索也打了18分鐘。 美聯社 分享 facebook

那本場比賽看來就是目前最好的說明，林書豪在第三節剩一分多鐘時，帶球過半場直接三分拔起命中來暴龍後的第一個三分球，希望為他的三分荒解旱，增添信心。

兩隊上半場命中率都達50%，合演漂亮的進攻戰。進入下半場後，鵜鶘則命中率直線下滑，面對暴龍防守強度的提升，鵜鶘找不出合理有用的應對之道。且鵜鶘的板凳深度相對薄弱，替補群上來後攻守戰力完全不行，直至第三節終了已80比93落後達13分，球賽風向就此改變。

暴龍第三節增加雷納德、席亞康的單打比重，則是球賽的關鍵，藉由兩人單打的優勢以及吸引對手的防守注意力去拉開空間，暴龍的開放式打法得到更佳的發揮。格林(Danny Green)第三節連續兩記的三分球，以及第四節羅瑞在外線的發揮就是其寫照。決勝節林書豪先發和羅瑞搭配雙後衛，除了第三節的三分球外，第四節也有漂亮的三線快攻得分與助攻，連續的得分進帳可說一吐連日來的悶氣。

鵜鶘前鋒威廉斯能忍胯下之辱，這年輕人今天就抄了5球，頗有大將之風！ 美聯社 分享 facebook

第四節開始真正甦醒的暴龍，一波流就把鵜鶘給打爆，甚至是在鵜鶘還沒回過神來，就讓回到場上的鵜鶘先發五人也無力追趕，上半場表現最優異的藍道下半場只拿5分，全場18分9籃板7助攻。

暴龍全員發揮，板凳出發的伊巴卡(Serge Ibaka)拿下12分11籃板雙十，強大板凳戰力一共拿下47分，整場球兩分球命中率始終維持五成以上，下半場三分手感加溫，全隊砍進10個三分球。反倒鵜鶘是越到後段投籃越打鐵，想靠運動戰強攻而沒有防守也是無力回天。第四節暴龍輕鬆應戰、發揮，提早鎖定勝利，終場以127比104贏球，終止二連敗，為客場之旅寫下好的開端。

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