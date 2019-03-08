親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
JHBL
運動筆記108.03.03-2019第13屆台南古都國際馬拉松「跑進歷史」【賽事】TNF100交通、住宿資訊一把抓！
健行筆記大台北五座"一等三角點"郊山雜記南南山語首部曲-利嘉鬼域-精華短片與心得分享
NBA精彩回顧- LeBron James總得分超越Michael Jordan (3月8日)場上之聲- LeBron James vs. Kobe Bryant

NBA／健康已非理所當然 林書豪自爆曾考慮退役

2019-03-08 12:28聯合報 記者劉肇育╱即時報導

林書豪。 路透
林書豪。 路透
分享
多倫多暴龍「豪小子」林書豪今天在個人社群網站上進行球迷問答，過程中一度被問及是否曾經考慮放棄過，他坦言在本季季初時因為身體與膝蓋的疼痛，一度讓他考慮退役，也因為如此，他已不把身體健康當作是一件理所當然的事情。

林書豪在2月中遭老鷹買斷合約並加盟暴龍後，雖然仍在尋找與新球隊的合作方式，不過今天仍在個人社群網站上以限時動態的方式與球迷進行問答，回饋球迷對他的支持。

在談到是否曾考慮過放棄時，林書豪透露他腦中確實多次浮現過此想法，尤其在季初身體與膝蓋不斷疼痛的過程中，他甚至想過要卸下球員身份，不過也因為籃球對他來說是一項相當美好的運動，同時也是心碎的起源，於是他向上帝禱告，希望透過籃球帶給上帝榮耀，透過挫折從中學習。

而當被問到是否因為上個賽季開幕戰就因傷報銷而學習到什麼時，林書豪則點出了三點，包括不把健康和上場打球當作理所當然，球迷對他的支持是很堅持的，不像大多數球迷一樣來來去去，以及現在能以更健康又有效的方式重新開始。

對於加盟暴龍後的投籃低潮，林書豪也表示自己不會因此挫敗，而會繼續投藍，相信著「下一球就會進」，「我會享受這個過程，甚至是掙扎的狀況，因為很多時候我們一天只有一次機會，甚至是一生只有一次這樣的機會。」

林書豪暴龍老鷹
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

NBA／找回自由擺脫低潮 林書豪：從心態做起

2019-03-08 10:41

NBA／范弗利特歸隊倒數 專家看好林書豪回神

2019-03-07 11:06

NBA／暴龍慢熱、林書豪低迷 哈登35分火箭升空

2019-03-06 12:03

總冠軍前哨戰？ 林書豪戲份及角色太邊緣

2019-03-06 11:56

NBA／林書豪沉悶得2分 火箭107：95擊退暴龍

2019-03-06 11:30

首節亮眼、後半段靜悄悄 林書豪仍是板凳最佳

2019-03-02 12:12

角色功能生涯最舒適 林書豪在暴龍如魚得水

2019-02-27 11:38

暴龍給予信任勝過老鷹 林書豪有更多開火權

2019-02-23 11:07

看見更好的林書豪 暴龍首秀：90分的高水準演出

2019-02-14 11:11

自助人助脫離苦海 林書豪轉戰暴龍有四大利多

2019-02-13 07:00

成績單三方面解讀都不差 預測林書豪未來新東家

2019-02-11 11:35

林書豪最精采5分鐘帶動 老鷹展現反撲能力

2019-02-10 11:43
看更多

熱門文章

全英羽賽／克服開賽亂流 戴資穎直落二晉8強

2019-03-08 06:04

中職／王柏融好表現 洪總：證明我們眼光沒錯

2019-03-07 18:07

NBA／例行賽總分超越喬丹 詹皇感性致謝前輩

2019-03-07 17:36

NBA／總分超越喬丹激動萬分 詹皇球鞋留字致敬

2019-03-07 15:23

中職／缺訓練基地、轉播權利金狂降 發展遇困境

2019-03-08 07:00

NBA／海瓦德將功折罪 致勝跳投綠衫軍力克國王

2019-03-07 15:41

NBA／協議削減詹皇上場時間 湖人本季不玩了？

2019-03-08 09:32

NBA／詹皇總分超越喬丹 新舊隊友獻上道賀

2019-03-07 16:49

NBA／詹皇生涯得分超喬丹 湖人輸金塊吞4連敗

2019-03-07 15:00

NBA／喬丹恭賀超越紀錄 詹姆斯：曾以為不可能

2019-03-08 11:00

洛城風雨滿天下 沒球星的快艇給湖人上了一課

2019-03-08 07:00

NBA／坐觀眾席非疏遠隊友 朗多：已坐過好幾次

2019-03-08 09:45

NBA／找回自由擺脫低潮 林書豪：從心態做起

2019-03-08 10:41

NBA／後衛小將單場送6阻攻 馬刺擒老鷹收4連勝

2019-03-07 16:21

MLB／大谷翔平一天睡兩次 日媒：還在發育嗎？

2019-03-07 16:21

全英羽賽／戴資穎8強迎戰塞娜 男雙兩組均止步

2019-03-08 09:26

MLB／老到不能守二壘？卡諾：看過守備再說

2019-03-07 16:46

MLB／派卓亞歸隊首戰就敲安 林子偉3打數1安打

2019-03-08 07:49

NBA／已是史上第5老 卡特表明不排除再戰一季

2019-03-08 11:30

中職／伯納下戰帖比跑步 洪總：我跑不贏你

2019-03-07 17:32

NBA／富比士公佈富豪排行榜 喬丹身價上看540億

2019-03-08 10:42

MLB／一朗在日本就是神 水手球員期待東京之旅

2019-03-07 19:06

MLB／馬林魚被唱衰 陳偉殷恐投得辛苦

2019-03-08 00:05

中職／蔡齊哲對恐龍5局無安打 彭政閔連兩戰長打

2019-03-07 19:48

JHBL／不只是明星學校 明仁男籃是8強常客

2019-03-07 20:05

春訓數據反映例行賽大趨勢 並非毫無用處

2019-03-08 07:00

中職／赴日助陣王柏融 洪總：大家很興奮

2019-03-08 00:04

MLB／再敲二壘安打 張育成連兩天賺打點

2019-03-07 14:00

NBA／健康已非理所當然 林書豪自爆曾考慮退役

2019-03-08 12:28

NBA／安戴托昆波29分15籃板 公鹿大勝溜馬止敗

2019-03-08 11:59

NBA／即將接下美國隊帥位 波總稱還未開始招兵買馬

2019-03-08 12:04

MLB／馬恰多加盟效應 教士增上億票房超預期

2019-03-07 16:11

田徑／亞錦賽前暖身賽 青年盃星光熠熠

2019-03-07 18:26

NBA／出馬角逐美國總統大位？ 庫班發言耐人尋味

2019-03-08 10:05

游泳／數千倍痛苦 池江璃花子力抗病魔粉絲淚崩

2019-03-07 17:30

SBL／與蔡文誠空中接力逆轉 米歇爾：是瘋狂的傳球

2019-03-07 20:52

NBA／賈霸天鉤後繼有人？ 美大學6呎後衛技驚四座

2019-03-08 13:01

NBA／詹皇總得分超越喬丹 湖人仍敗

2019-03-07 23:42

JHBL／明仁男籃搶第4冠 「五個人都要跑起來」

2019-03-07 20:12

游泳／下一站影視圈？陸小鮮肉寧澤濤宣布退役　

2019-03-07 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top