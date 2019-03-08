NBA／健康已非理所當然 林書豪自爆曾考慮退役

2019-03-08 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



林書豪。 路透 分享 facebook 多倫多暴龍「豪小子」林書豪今天在個人社群網站上進行球迷問答，過程中一度被問及是否曾經考慮放棄過，他坦言在本季季初時因為身體與膝蓋的疼痛，一度讓他考慮退役，也因為如此，他已不把身體健康當作是一件理所當然的事情。

林書豪在2月中遭老鷹買斷合約並加盟暴龍後，雖然仍在尋找與新球隊的合作方式，不過今天仍在個人社群網站上以限時動態的方式與球迷進行問答，回饋球迷對他的支持。

在談到是否曾考慮過放棄時，林書豪透露他腦中確實多次浮現過此想法，尤其在季初身體與膝蓋不斷疼痛的過程中，他甚至想過要卸下球員身份，不過也因為籃球對他來說是一項相當美好的運動，同時也是心碎的起源，於是他向上帝禱告，希望透過籃球帶給上帝榮耀，透過挫折從中學習。

而當被問到是否因為上個賽季開幕戰就因傷報銷而學習到什麼時，林書豪則點出了三點，包括不把健康和上場打球當作理所當然，球迷對他的支持是很堅持的，不像大多數球迷一樣來來去去，以及現在能以更健康又有效的方式重新開始。

對於加盟暴龍後的投籃低潮，林書豪也表示自己不會因此挫敗，而會繼續投藍，相信著「下一球就會進」，「我會享受這個過程，甚至是掙扎的狀況，因為很多時候我們一天只有一次機會，甚至是一生只有一次這樣的機會。」