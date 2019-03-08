NBA／找回自由擺脫低潮 林書豪：從心態做起

2019-03-08 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



林書豪今天受訪。 NBA 分享 facebook 從2月中被交易到多倫多至今，「豪小子」林書豪雖然獲得暴龍球迷的熱烈歡迎，上場時間也看似不少，不過近兩場比賽的低迷手感以及至今仍未開胡的三分球投射，仍讓林書豪不斷思索該如何融入球隊，今天受訪時他就坦言，必須要從心態改變做起。

林書豪在過去兩場比賽合計出手13次僅命中1球、拿下3分，而轉戰暴龍後的7場比賽他在三分線上出手了17次，更是一球未進，對於生涯三分球命中率3成44的他來說相當罕見，也顯示了林書豪仍在摸索與新隊友搭配時，在場上最舒適的出手位置。

在今天暴龍練習結束45分鐘後，林書豪是唯一仍留在練習場館的球員，他與球隊訓練員一同加練三分球投射，希望能夠盡快擺脫這次的低潮，「我會繼續保持侵略性，然後不斷的投射直到進球為止，我的投籃教練有一句口頭禪叫做『下一球一定會進』，這就是我現在心中所想的，因為數據總是會變成平均的，我要做的只有繼續投射。」

暴龍總教練諾斯（Nick Nurse）則坦言，球隊目前仍在為林書豪尋找一個最適合他出手的狀態，不過他也強調林書豪之所以能在聯盟打滾十個賽季，勢必不需要為他太過擔心，「我想要讓他打得更自由一點，我總是跟他說，你現在把球拿在手中時卻不知道自己該做什麼，但我想讓他知道，你不用看著我，只要從自己的決定中選擇一個就可以。」

林書豪也表示，自己首先要做的就是從心態上做出改變，但要想做找回過去那種「自由打球」的方式，卻比他所想的還困難，「我必須要扭轉我在場上的自由與賦權等許多心態，諾斯在這方面做得很好，而我的工作就是走進他已經打開的這扇門中。」