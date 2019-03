NBA／林書豪助攻壓哨球 首節暴龍29:31落後

林書豪客戰鵜鶘。 美聯社 分享 facebook

暴龍此役攸關能否在今天提前取得季後賽門票,排出雷納德(Kawhi Leonard)領銜的主力先發陣容,不過,雖有兩天休息,但客場作戰仍無法伸展,兩軍比數膠著。林書豪在首節剩05:14時上場,當時球隊以15:14領先,林書豪在剩1分多鐘時,掌握一次上籃機會得手,攻下2分,且有2次助攻,其中首節結束前,助攻給隊友一記壓哨球,以29:31落後。

