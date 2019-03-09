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NBA／暴龍對鵜鶘搶提前晉級 林書豪要盡快調整

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NBA／林書豪助攻壓哨球 首節暴龍29:31落後

2019-03-09 09:36聯合新聞網 文字直播

林書豪客戰鵜鶘。 美聯社
林書豪客戰鵜鶘。 美聯社
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賽況報導

第一節 暴龍 29:31 鵜鶘

暴龍此役攸關能否在今天提前取得季後賽門票，排出雷納德(Kawhi Leonard)領銜的主力先發陣容，不過，雖有兩天休息，但客場作戰仍無法伸展，兩軍比數膠著。林書豪在首節剩05:14時上場，當時球隊以15:14領先，林書豪在剩1分多鐘時，掌握一次上籃機會得手，攻下2分，且有2次助攻，其中首節結束前，助攻給隊友一記壓哨球，以29:31落後。

賽事文字轉播

比賽數據

【賽前報導】

46勝19負的暴龍歷經對活塞、火箭吞下二連敗後，有了兩天休息下，於今天客戰西區倒數第四弱旅30勝37負鵜鶘，暴龍如正常發揮，應有機會止敗，若最後取勝將會是繼公鹿隊之後，第二支晉級季後賽球隊。

林書豪加盟暴龍後，仍繼續尋求調整，上役對火箭只上場11分鐘，投5中1只得2分，出賽7場表現仍不理想，需要盡快調整自己的表現，力保本季至少維持兩位數得分，目前平均得分為10.2分。

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