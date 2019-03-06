總冠軍前哨戰？ 林書豪戲份及角色太邊緣

暴龍今天在主場迎接目前聯盟最多連勝的火箭，原本預期的五五波對抗，每一節卻都呈現一面倒的情況，結果暴龍只打好了第三節，最終不敵全場15顆三分球的火箭，以12分差吞敗。林書豪重回替補席，但表現依舊不振，全場只拿下2分2助攻。

這場比賽，對雙方來說都是在預演季後賽。即使兩隊在季後賽要打到總冠軍賽才有可能碰頭，但雙方都剛為季後賽做完補強，面對戰力相當的對手都想一拼高下。雖然火箭這方的兩大補強法瑞德及薛姆波特因為痠痛均免戰，其中薛姆波特在全明星賽之後的七場比賽更只打了一場，但火箭季初規劃的主力陣容已全數健康回歸，尤其是保羅和卡佩拉都能正常出賽，火箭在一連串補強之後，最近這一波連勝究竟質量多高，今天正好拿東區前段班強隊試刀。

眼看暴龍前鋒雷納德(左)開始要準備逞兇，火箭趕緊對他進行包夾，雷納德今天仍攻下全隊最高的26分。 美聯社 分享 facebook

對暴龍來說也是一樣，打完火箭這場之後，接下來的季賽將只剩下三場比賽會對上勝率過半的對手，場次是全聯盟最少，所以暴龍想要為季後賽做好準備及調整，同時測試新補強的戰力陣容在四月中之後管不管用，這場對上火箭的比賽也是一個得好好把握的難得機會。

在這樣的對戰架構之下，林書豪得在替補陣容上發揮教練團期待的攻防戰力，而在他前一場代替輪休的雷納德先發僅得一分之後，他在第二陣容上的表現必須及時回穩，也才能給教練團足夠的信心在季後賽時起用他作為關鍵球員。可惜從林書豪今天的四個攻防表現看來，他的戲份不足，而他在季後賽時的角色可能仍舊打不進核心。

火箭後衛哈登(右)閉著眼睛拉住暴龍前鋒席亞康(左)，可能是正在發功準備「眼神防守大法」吧！ 美聯社 分享 facebook

一、三分卡彈的連鎖效應

加入暴龍的這七場比賽，林書豪在三分線上的手感奇冷，已經十七投盡墨。這場比賽，他打到第三節才出手一次，結果也是不進。少了這項武器，讓他的進攻能量大減，加上他今天切入頻頻吃鍋，也拿不到罰球機會，而中距離又始終沒得手，連串的不順讓他難以累積個人進攻信心。而他一旦打不出自己的得分氣勢，很容易會連帶影響他在場上的其他戰術層面，今天的比賽就是這樣的情況。

二、進攻組織力減弱

林書豪所帶這個第二組陣容，理應更懂得球的流動及合作攻擊。今天暴龍第二組的得分箭頭在鮑威爾身上，他有企圖但沒準頭，六投只兩中，加上林書豪自己的手感同樣低迷，五投僅一中，讓暴龍整體板凳的攻擊效率大幅下滑。林書豪雖然近六戰仍有場均3次助攻，與本季平均3.5次相去不遠，但他最近三戰在組織球隊進攻時的掌控性及創造力顯得不足，產生出來的流動速度和威脅性也不若以往。

暴龍中鋒伊巴卡(右)狠狠賞了哈登(左)一個火鍋，他今天總共送出5鍋大為振奮球隊士氣，讓暴龍在上半場就落後18分的情況下，還能在第三節反倒超前比數。 美聯社 分享 facebook

三、缺少關鍵攻防表現

這場比賽暴龍上半場打得單調，戰局基本上是一路落後，雷納德的得分表現看似正常，不過多半是單打為主，命中率也不算太高，加上其餘先發主力得分火力不振，全隊更發生十一次失誤，讓火箭從中兌換了21分入帳，也讓主場作戰的暴龍氣氛低迷。當球隊落後，被期待跳出來拯救一切的當然是當家看板球星，雖然林書豪不是先發主力，但他也必須在其他球員表現不穩的時候，打出更高的存在感，協助球隊扭轉劣勢。這個角色，目前看起來是前鋒席亞康，他幾乎就像暴龍版的羅德曼，而且得分能力更強，暴龍也是靠他在第三節一度打起反攻氣勢，不然火箭可能在上半場打完就打包帶走勝利了。

四、協防強度持平

在三分戰術已經足以影響季後賽勝負的情況下，林書豪在面對火箭這種三分火力猛烈的球隊必須能提供更多外線對位，尤其他今天多次對位的哈登及保羅，除了有三分能力，也是一對一單打高手。在三分及切入轉換率更快，比賽強度更高的季後賽，林書豪在防守上必須打得更出色才行。今天他在有限的上場時間中，有積極的防守意識和壓迫，這一點倒是符合他過去給人的防守印象，沒有因為個人低潮而稍減，然而在對手進攻全開的情況下，仍舊顯得左支右絀，沒能在防守上為自己加分。

NBA官方宣佈下季海外賽將由暴龍和火箭在日本埼玉超級競技場進行2場比賽，台灣球迷可以考慮前往觀戰，花費將比去多倫多或是休士頓節省很多。 美聯社 分享 facebook

今天的比賽，林書豪在進攻打不開的情況下，出現連鎖性的骨牌效應，而球隊在陷入苦戰之後，也讓他沒有更多機會上場，最終只能看著球隊吞下二連敗。這場對火箭的季後賽預演，林書豪的戲份不多，上場時也無法給人深刻的印象。雖然季後賽的決勝時刻都是看球星主宰力的對撞，而林書豪並不是主導勝負的球星，但除了維持暴龍板凳穩定運作之外，林書豪在接下來的例行賽及季後賽還得有更多奇兵的作用才行。