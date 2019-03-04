林書豪轉戰暴龍後首發 求好心切卻患得患失

華裔NBA球星林書豪加入暴龍首度先發，求好心切林書豪反而患得患失，放不開手腳，先發25分鐘8投0中，其中三分球5投0中，全場只得1分2助攻1籃板，暴龍客場經延長賽107：112不敵活塞。

暴龍輪休明星小前鋒雷納德，林書豪被拉上先發，這是林書豪加入暴龍第六戰。難得先發，林書豪卻打得格外拘謹、慎重，沒能用享受比賽心情去投入，加上手感失溫，全場都在打鐵。加入暴龍六場，林書豪三分球15投0中，糟糕外線跳投和三分球障礙仍在林書豪身上揮之不去。

活塞中鋒佐蒙德(右)擋住林書豪(左後)，幫助隊友艾靈頓(左前)在空檔出手。 美聯社 分享 facebook

林書豪後衛搭檔羅瑞展現暴龍領袖架式，手感加溫，加上雷納德缺陣，羅瑞一肩扛起暴龍，羅瑞35分7助攻5籃板，三分球14投6中，可惜還是不能幫助暴龍闖關。

暴龍目前東區排名第二，二月中球員交易截止日後加入中鋒小加索和後衛林書豪兩名有經驗又有實力球員，暴龍教練諾斯過去三周都在進行陣容、組合測試調整，小加索先發是第一個嘗試，林書豪先發是第二個試驗。

暴龍後衛羅瑞(左)起身跳投，活塞後衛艾靈頓(右)防守不及，羅瑞今天投進6個三分球，攻下全隊最高的35分。 美聯社 分享 facebook

林書豪太想把握先發機會，打出更好表現和串連隊友，全力幫助球隊，可惜求好心切反而讓自己綁手綁腳，無法放開心情和節奏去享受比賽。林書豪整場比賽外線手感失溫，連上籃、籃下進攻都會卡框，打得自己非常無奈。

從林書豪的比賽狀況和節奏可以看得出來，他完全不在享受比賽和打球節奏，失去享受比賽的快樂，變得異常拘謹。先發8投0中只得1分，打出生涯最糟比賽之一。

測試小加索先發，雷納德輪休，這是暴龍為季後賽準備作戰計畫，小加索在適應、調整，被拉到替補的大前鋒伊貝卡也在適應不同角色、定位。所幸本季大爆發的前鋒席亞康像猛虎出柙，他完美取代雷納德進攻角色，在內線也擁有出色協防、籃板能力，暴龍陣容深度和各種變陣，展現十足韌性和競爭力。

活塞大前鋒葛瑞芬在禁區實在太過兇猛，發狠的時候不論是大鎖伊巴卡(左圖右)、小鎖小加索(右圖右)都只能靠邊閃。 美聯社 分享 facebook

林書豪接下來就是得學會享受比賽，融入團隊，展現自己球技特色和專長，不能求好心切，失去節奏和流暢性，自己困住自己。

即使像林書豪這麼成熟球員，生涯經歷巨大起伏、掙扎、高峰，九年生涯有最低潮和林來瘋，但面對今年加入暴龍爭冠契機，他還是會患得患失，高度期待心情反而影響自己比賽狀況。

暴龍教練諾斯仍然相信林書豪，他強調，「我們需要林書豪進攻，需要他的投籃和組織，相信他有足夠能力可以幫助球隊更好，保持積極攻擊籃框侵略性，這就是我希望林書豪做的工作」。

一場手感糟糕的比賽，林書豪加入暴龍兩周進攻和投籃仍然很掙扎，但教練和球隊信任他，林書豪也有足夠信心，經過這場8投0中，完全沒能享受比賽的節奏，聰明林書豪應該看見自己，調整心情，用享受比賽心境去融入暴龍。