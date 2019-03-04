NBA／暴龍客戰活塞拚3連勝 林書豪轉隊首度先發

2019-03-04 06:50 聯合新聞網 文字直播



林書豪於今天客戰活塞。 美聯社 分享 facebook

【賽前報導】

繼公鹿隊取得聯盟首季後賽門票之後，接下來就是看暴龍隊何時成為東區第二支。今天客場對戰活塞若能取勝，拉出3連勝長紅，可望在近幾天內達陣。而今天因雷納德休戰，林書豪轉隊後首度被安排做為先發出賽。

活塞排名東區第七，於昨天客場雖打敗騎士，但今天就回到主場比賽，體力仍是一大隱憂，然而本季暴龍交手活塞，卻在主場104:106飲恨，如今第二次碰頭，暴龍試圖全力復仇。

林書豪加入暴龍後，被視為是球隊與他個人最有利的事，只不過，在板凳席上發揮空間有限，仍是有待教頭給他更多上場機會，來到暴龍5場比賽平均8.2分，仍要力求積極有兩位數得分表現。

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