首節亮眼、後半段靜悄悄 林書豪仍是板凳最佳

今日暴龍在自家主場迎戰暫居西區第四，拉出五連勝持續中的拓荒者。暴龍、拓荒者近十場分別拿下8、7勝，顯示近況都相當亮眼，兩強相遇在今天打出一場好球，整場互有拉鋸、追趕，最後致勝點更是高潮迭起。決勝節拓荒者強勢反撲，當家球星里拉德第四節挺身而出差點率隊逆轉，拓荒者先發五人得分上雙，雖然掌握住籃板優勢，與更多的攻擊次數，但整體準心不如暴龍的高效率。

暴龍雷納德(Kawhi Leonard)關鍵時刻終結進攻的能力實在太穩，全場38分力壓麥凱倫(C.J. McCollum)的35分，同時今日暴龍先發五人也是得分全部上雙，且命中率皆超過五成，整場球團隊命中率高達55%。

暴龍最後就在雷納德的帶領下以119比117鎖住主場勝利。至於板凳部份，林書豪(Jeremy Lin)上場17分鐘得8分1助攻居全隊替補之冠，大將伊巴卡(Serge Ibaka)五投盡墨只拿2分7籃板。

誰早上吃了蕃薯？伊巴卡(左)、米克斯(中)、林書豪(右)可能是被薰昏了，總計三人在場上40多分鐘只得到10分！ 美聯社 分享 facebook

開局可以看出小加索(Marc Gasol)與新團隊配合越來越融洽，攻防兩端展現在他在灰熊坐鎮核心的那種影響力，不僅個人在第一節攻下7分3籃板，同時也讓對位的諾基奇(Jusuf Nurkic)三分鐘就賠上兩犯，讓拓荒者的內線攻防產生巨大壓力。

林書豪第一節剩下將近五分鐘時登場，表現相當搶眼，單節攻下6分，包辦球隊板凳球員所有得分，也幫助球隊第一節以31比24取得領先。林書豪的得分模式有半場系統拆解高位掩護之後，邊盤球邊觀察對手再中距離拔起得分，也有毫不猶豫的突破頂開對手後取分，展現他的對抗性，控制身體完成投籃動作的能力。

本是同天生，相搶何太急！林書豪(左)與拓荒者後衛小柯瑞(右)激烈地搶球，這場比賽他們分別得到8分和9分。兩人雖然是同一天生日，但林書豪比小柯瑞大了兩歲。 美聯社 分享 facebook

開場在兩隊各項團隊數據都很接近的情形下，助攻數和兩分球命中率出現分水嶺。暴龍有著更多的得分來自於助攻後的進球且高達近六成兩分球命中率，拓荒者則是49%左右，拓荒者缺乏裡外配合，仰賴更多的攻擊回合數，不斷的高位掩護、切傳來對抗暴龍。

暴龍對里拉德主導的高位擋拆祭出包夾策略，一來讓里拉德很難在第一拍將球傳出，增加失誤風險。二來，也為暴龍遠邊球員提供協防爭取時間。

第二節後半段拓荒者的回防也出現小亂流，讓暴龍多次策動攻守轉換快攻。不得不說席亞康(Pascal Siakam)在暴龍陣中作用性越來越重要，他能在防守端提供大範圍的協防，也能在下一波快攻出現在前場作為箭頭攻擊，讓拓荒者備感威脅。

席亞康上半場攻下11分，個人正負值是全隊最高的+17，顯示有他在場上搭配已攻下18分的雷納德(Kawhi Leonard)，是暴龍最有殺傷力的前場組合。

暴龍前鋒席亞康(中)突破拓荒者中鋒諾基奇(左)和前鋒哈克雷斯(右)的包夾，在籃下奮力演出旱地拔蔥式投籃，不愧是本季最佳進步球員熱門人選！ 美聯社 分享 facebook

林書豪總計前兩節出賽7分鐘，第二節中後段都沒有再登場，兩隊在次節的得分各以30分打平，上半場結束雙方差距依舊是暴龍領先七分，以61比54進入下半場。

易籃再戰後，拓荒者依然無法阻止暴龍的長傳急攻，還是會在快速轉換攻擊中掉分，或對席亞康賠上犯規。拓荒者以麥凱倫表現最出色，個人能力一流外，也能聰明地透過無球跑動，以及隊友的掩護，做到接球後拔起三分球命中。麥凱倫前三節就砍進7記三分球，攻下31分，可惜的是里拉德前三節進攻路線被暴龍封鎖，節奏也被包夾策略搞得綁手綁腳，命中率不佳。

暴龍後衛麥考(左)像裝了後照鏡一樣，準確地向後用手背蓋了拓荒者前鋒雷曼(右)的火鍋！ 美聯社 分享 facebook

林書豪第三節約莫剩5分鐘再次獲得上場機會，打滿到第三節終了。其中一波進攻，切入沉潛到籃底在縫隙間地板傳球給空手切入的羅瑞(Kyle Lowry)上籃，形成漂亮助攻，隨後也有一次切入向後急停跳投得手。暴龍進攻火力相當穩定，前三節得分別是31、30、32分，前三節已取得93比84領先。

林書豪第四節開局沒多久要成功做了對手一次進攻犯規，但拓荒者在這節開打就展現追趕的氣勢，一度將比分縮小到一分差距，且造成暴龍久攻不下，發生失誤。

關鍵時刻兩隊球星雷納德、里拉德都嘗試跳出來接管比賽，此前沉悶許久的里拉德無愧於他的殺手本色，在球賽剩三分半鐘之際，率領球隊扳平戰局。整場碰上犯規麻煩的諾基奇在關鍵時刻一吐悶氣攻下四分，幫助球隊取得領先，暴龍則是有雷納德帶頭回應，搭配羅瑞、格林(Danny Green)都有貢獻。

暴龍後衛格林(右)擺出虎鶴雙形嚴陣以待，拓荒者中鋒諾基奇(左)情急之下推人犯規。 美聯社 分享 facebook

兩隊最後在決勝時刻打出高張力、高水準，你來我往的競爭內容，宛如季後賽提早上演，讀秒階段更是戲劇性地決定本場球賽戰果。

拓荒者最後23秒左右的關鍵進攻回合發生嚴重失誤，但隨後剩13秒里拉德把握住三罰追平，但更關鍵的黃金六秒，幸運女神眷顧著主場的暴龍，雷納德的最後一擊，球彈了彈硬是進去籃框。雷納德關鍵時刻的連續單打建功，穩定且重要的球星價值展露無遺，暴龍強勢捍衛主場，以119比117終結拓荒者五連勝。

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