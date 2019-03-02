NBA／林書豪首節投4中3摘6分 暴龍31:24領先

2019-03-02 09:44 聯合新聞網 文字直播



林書豪今戰拓荒者。 路透社 分享 facebook

【賽況報導】

第一節 拓荒者 24:31 暴龍

暴龍於今天主場對抗西區勁旅拓荒者，兩軍對決相當精采，暴龍挾主場優勢，開賽不久便取得領先態勢，但拓荒者始終維持在差距10分內，林書豪首節在剩04:52時替補上場，暴龍以20:15領先。林書豪出手4次進3球攻下6分，但無助攻表現，結束首節暴龍31:24領先。

賽事文字轉播

比賽數據

【賽前報導】

暴龍很快走出遭魔術戲耍陰影，前一場大勝東區強權綠衫軍，此役繼續在主場迎戰西區勁旅拓荒者，林書豪雖然對塞爾蒂克僅得8分，但全場配合團隊有攻有守的表現，仍證明自己非常適合暴龍，是他們季後賽要突圍的利器。

在教頭喊話要林書豪更勇於出手後，他在對塞爾蒂克之戰首節就有所回應，單節攻下6分，而在後三節手感低迷之際，也適時調整改用組織與防守幫助球隊，和隊友羅瑞聯手封鎖厄文，他賽後也表示這是全隊一起努力的成果。然而此役面對西區第四，擁有強大火力雙槍的拓荒者，更需要林書豪在進攻端上有所表現，回復賽季雙位數得分水準。

雙方上回交手是在去年12於拓荒者主場，當時林書豪與小加索還未加盟，而暴龍在客場落敗；這回多了2張板凳王牌，勢必會全力在主場搶勝扳平對戰。