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NBA／暴龍成功封鎖厄文 林書豪：需要全隊努力

2019-02-27 14:34中央社 台北27日電

多倫多暴龍今天成功封鎖波士頓塞爾蒂克主控厄文的火力，台裔球星林書豪防守端也有貢獻...
多倫多暴龍今天成功封鎖波士頓塞爾蒂克主控厄文的火力，台裔球星林書豪防守端也有貢獻，他表示是全隊的努力。 美聯社
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多倫多暴龍今天成功封鎖波士頓塞爾蒂克主控厄文的火力，台裔球星林書豪防守端也有貢獻，但他說：「你不可能靠一個人去守住他，這需要全隊努力。」

厄文（Kyrie Irving）賽前近2次對戰暴龍，合計攻下70分、29次助攻，且都助塞爾蒂克奪下勝利，暴龍隊今天特別調整對厄文的防守策略，且成功收到效果，讓厄文這場比賽僅拿下7分、5助攻，暴龍輕鬆以118比95大勝。

林書豪今天替補上場25分鐘，攻下8分、6籃板，同樣也參與防守厄文的任務，但他賽後受訪時提到：「你不可能僅靠一個人去守住他，這需要全隊的努力。」

一旦發現厄文獲得進攻機會，林書豪透露，與隊友就會展開協防，並進行身體對抗。

暴龍隊今天另一個贏球關鍵為24歲的席亞康（Pascal Siakam）繳出全隊最多的25分，且三分球投5中4，外加8籃板、2助攻，暴龍總教練納斯（Nick Nurse）賽後也讚譽有加。

席亞康本季三分球命中率超過3成5，較上季的22%，明顯成長不少，納斯表示：「我知道他技術很好，這18個月以來，他一直很努力，加上對籃球態度相當認真，這只是時間問題，所以我並不感到驚訝。」

厄文暴龍塞爾蒂克
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