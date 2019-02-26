NBA／找林書豪使用說明 暴龍主帥：出手更果決

2019-02-26 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



暴龍教頭與林書豪坐下來討論關於他的使用方式，而他也告訴林書豪應該更果決出手。 美聯社 分享 facebook

多倫多暴龍昨天在主場意外敗給近況火熱的奧蘭多魔術，中斷了從上半季末就開始的7連勝，而這一敗也讓暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）重新檢視球隊狀況，包括尋找新成員「豪小子」林書豪與小加索（Marc Gasol）等人的使用說明，希望能利用剩於賽季為季後賽最足準備。

暴龍在昨天與魔術之戰，因開賽慢熱問題一路挨打，最終以15分差距終止7連勝，而明天他們將繼續在主場迎戰另一支東區強權，同時也是今年東區冠軍熱門球隊塞爾蒂克，讓教練諾斯不敢掉以輕心，在今天帶著全隊進行輸球檢討。

諾斯表示，在今年交易截止日以來，球隊陸續加入了小加索與林書豪兩名重要成員，如何讓兩人加入就是當前的最重要任務，「我認為我們有一個很棒的學習日，不僅是短期的而是對球隊有長期幫助的，我們一同觀看了很多影片，並討論了很多事情。」

以林書豪為例，他在代表暴龍出賽的3場比賽中，參與了13套完全不同的陣容，化學效應也是有好有壞，其中他與羅瑞（Kyle Lowry）和小加索就被認為有不錯的化學效應，不過同樣的在與魔術之戰時，林書豪與伊巴卡（Serge Ibaka）、阿努諾比（OG Anunoby）、麥考（Patrick McCaw）和米克斯（Jodie Meeks）一起上場時，狀況卻不是那麼穩定。

諾斯指出，今天也與林書豪坐下來討論關於他的使用方式，而他也告訴林書豪應該更果決出手，不是為了順從新隊友而改變自己，「我告訴他，當他跟羅瑞一同上場時就像一名雙能衛，他有很多接球投籃的機會，因為他是一名出色的射手，我們需要他這樣做，需要這種產能。」

暴龍在今年小加索交易案中將替補後衛萊特（Delon Wright）交易出去，而諾斯正希望林書豪能夠頂上這個缺口，「他的角色有點像是萊特，當萊特離開後，我們會希望他在投射上有更長時間的貢獻。」