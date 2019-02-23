NBA／聯盟唯一亞裔美國人 林書豪：有時糟透了

2019-02-23 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



身為聯盟唯一亞裔球員，林書豪坦言有時候感覺並不好受。 廖廷儀 分享 facebook

台裔球星林書豪日前與老鷹達成買斷協議加盟暴龍，有望生涯第4度叩關季後賽。在聯盟拚戰第9個球季，當年在尼克隊掀起的「林來瘋」仍為球迷津津樂道，但身為聯盟唯一亞裔球員，林書豪坦言有時候感覺並不好受。

加盟暴龍隊前，林書豪接受《theundefeated》訪問，身為史上首位台裔球星，林書豪不時為種族和亞裔議題發聲，也讓他的推特追蹤人數遠比其他NBA球星還多。

林書豪坦言，在歷經「林來瘋」後才認知，這個世界還沒準備好接受亞裔美國人球員，「種族很容易影響人們的認知或看法，很多是在潛意識中的偏差。這些對我而言非常真實，也是我極力起身反抗的，但不僅是為了亞裔，這也關乎社會正義，人們不應該因為膚色而受到差別待遇。」

林書豪分享，美國人對亞裔美國人的印象莫過於李小龍、成龍，林書豪坦言過去不少隊友都曾問過他相關問題，令他啼笑皆非，「我一方面敬愛李小龍，但當你走到每個地方，大家都對你叫著『李小龍』，你會開始對他又愛又恨。」

亞裔的刻板印象透過好萊塢、主流媒體深化已久，身為聯盟唯一亞裔美國人，箇中滋味林書豪再清楚不過，「很多時候感覺糟透了，但其他時候仍舊很美妙。因為你有機會去挑戰每個人的觀點和想法，我也希望有更多亞洲球員加入。去年我夏季聯盟與丁彥雨航合作，我也告訴他希望他成功。」