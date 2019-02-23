暴龍給予信任勝過老鷹 林書豪有更多開火權

對戰話題十足的暴龍、馬刺兩隊今日在下半季的第一戰正面碰頭。暴龍明星周封關前是一波六連勝持續中，反觀馬刺則先是五連勝之後，碰上四連敗，才剛止敗。兩隊本季曾交手過一次，馬刺大勝18分，今天卻是整場你來我往，內容充滿張力。暴龍直到最後讀秒階段才戲劇性的包夾出奇制勝，幸運、驚險地以120比117勝出，下半季首開紅盤。

林書豪(Jeremy Lin)來到暴龍的第二場依舊獲得教練團青睞，出賽近20分鐘，雖然本場僅11投4中，但攻下11分3籃板2助攻1抄截，三罰全進。可以感覺到林書豪還在摸索、熟悉新團隊戰術配置，但是在場上的判斷、進攻果決的企圖心卻是更勝在老鷹時期。

林書豪可能是因為明星周休息太久，在上半場手感不佳，但下半場放棄三分球出手，反而得分較為正常。 路透 分享 facebook

今日開局馬刺透過德羅展(DeMar DeRozan)對多倫多的熟悉，不斷從這個點發動進攻，但是整體在團隊傳導、進攻節奏的流暢性上，投籃命中率上都不太理想。暴龍進攻圈拉得相當大，底線都會出現埋伏出手的機會，單次回合進攻中，球員的觸球人數、頻率都相對比馬刺流暢一些。但是兩隊比分始終在三個球以內的差距，雙方首節命中率都不佳，分別都僅有3成左右的團隊命中率，且馬刺、暴龍各自有7、5次失誤。

林書豪在第一節剩四分鐘替補進場，獲得如雷歡呼聲。他在首節一次右側切入被釘板封阻，一次底線三分球沒碰框，第一節終了前搶投三分也未果。單節雖沒有得分，但出手了四次，助攻、籃板、抄截各一進帳。林書豪在暴龍出手時機選擇更加果決。而暴龍新援之一的小加索(Marc Gasol)顯然還需要適應新團隊，替補出賽五分鐘就三犯下場。

馬刺後衛德羅展(中)在多倫多球迷的歡呼聲中，把這裏當成主場來打，一個漂亮的360度轉身上籃，讓場上球員都驚呆了。 美聯社 分享 facebook

林書豪第二節靠著把握住兩次罰球開張，不過馬刺在第二節開局就打出一波10比0攻勢重新要回領先，其中德羅展一次中路接球後的空中360度左手上籃令人驚豔。

這場的焦點不僅是德羅展對暴龍熟悉，馬刺全隊也對雷納德(Kawhi Leonard)再熟悉不過，雷納德半場僅13投2中，反觀德羅展5投3中，5罰全進，包辦11分。兩位球星上半場的比較，德羅展不管在得分、命中率，主導球隊攻勢的影響力，都比雷納德出色。

雙方在籃板保護及失誤、助攻、犯規控制上相去不遠，主要是馬刺團隊在第二節的兩分球命中率也有顯著提升至45%左右，打球節奏輕快了起來。暴龍雖然兩分球命中率僅33%，但是全隊以54.5%命中率飆進12顆三分球，是半場能以55比56咬住分數的關鍵。

馬刺前鋒雷納德(右)今天被盯得相當緊，上半場跟林書豪一樣也是頻頻打鐵，下半場才開始漸入佳境，他雖然三分球4投0中，但還是攻下全隊最高的25分。 美聯社 分享 facebook

易籃再戰，暴龍第三節則是在席亞康(Pascal Siakam)主動而強勢的攻擊下，幫助球隊取得領先。在防守端，暴龍對於艾德里奇(LaMarcus Aldridge)的防守策略就是當艾德里奇準備進攻時，包夾就過來，讓他今天命中率不佳，無法在熟悉的位置卡出空間出手。在他面臨包夾之際也只能選擇將球傳掉，做為球隊傳球的中繼核心。

儘管如此，第三節中後段，德羅展串聯起馬刺攻勢，不斷地單挑格林再伺機攻擊或是分球，伯坦斯(Davis Bertans)、貝藍利(Marco Belinelli)、伯爾特(Jakob Poeltl)追分過程中皆有所建樹，並在最後四分鐘打出團隊16:8的攻勢，單節結束取得91:88三分反超前。

暴龍前鋒席亞康投進三分球後相當興奮，他全場投籃10投7中，三分球2投全中，攻下全隊第二高的22分。 美聯社 分享 facebook

雙方下半場依舊打得緊湊、精彩，林書豪第三節直到最後一分鐘才重新回到場上，一次左側底線突破雖沒有把握住。但可以預見的是林書豪在這樣具備完整防守體系的球隊當中，沒有球隊培養年輕球員的包袱，且有著主控羅瑞(Kyle Lowry)壓陣，讓他能有更多自由度去做發揮。只是現階段在暴龍的體系中，教練團也還需要摸索林書豪的使用說明書

第四節開局林書豪用一次漂亮的切入三分打，幫助球隊追平比分。第四節暴龍越打越順手，在沒有羅瑞在場上主控的時間，林書豪成功掌握住球賽節奏，和伊巴卡(Serge Ibaka)聯手在一分半鐘內打出9比0回擊。決勝五分鐘左右，暴龍再次啟用羅瑞、林書豪雙控球佈陣。林書豪在暴龍的兩場球看下來，似乎對這樣的搭配頗為自在，且成效不錯，這後場組合相信未來會滿常見的。

暴龍控衛羅瑞(左)遭遇多年老搭檔德羅展的防守(右)，兩人眼神的交流似乎充滿甜美的回憶。 美聯社 分享 facebook

兩隊決勝節戰況膠著，一直到最後一分鐘都還在互換一、兩分的領先。整場最戲劇化的致命點則是出現在最後24秒內，先從伊巴卡的追平兩罰只中一，看似馬刺能穩穩掌握最後一波的上風，卻沒想到德羅展在過半場遭到雷納德、羅瑞的奇襲包夾掉球，被雷納德輕鬆快攻扣籃得手。

隨後馬刺的最後一擊，伯坦斯跳投失手，羅瑞從界外衝回來搶到籃板球是否踩線的爭議性判決，也在畫面回放後將球權判給暴龍，等於宣判馬刺死刑。最後暴龍就贏在致勝的包夾反擊，以120比117擊敗來訪的馬刺，持續明星周前的連勝氣勢，將紀錄推進至七連勝。

林書豪本場命中率雖不出色，但明顯地他今天11次出手，兩場平均9次出手，比待在老鷹場均7.6次更多，且出賽時間平均達22分鐘。手感問題都是可以調整的，主要是剛到一支爭冠級別的強隊，球團就願意給予他相當程度的信任，對他未來在暴龍的發展絕對是好事。

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