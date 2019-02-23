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NBA／林書豪首節手感冷 暴龍26：23領先馬刺

2019-02-23 08:44聯合新聞網 文字直播

林書豪轉隊第二戰，將在主場迎戰馬刺。 美聯社
林書豪轉隊第二戰，將在主場迎戰馬刺。 美聯社
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【賽況報導】

第一節

暴龍明星賽後首戰在主場迎戰馬刺，也是德羅展被交易後首次重返多倫多，賽前獲得球團播放致敬影片，出場時全場球迷也超熱情送上掌聲迎接他，甚至在他得分時反常的為客隊球員歡呼。

或許是太過興奮，第一節兩隊命中率均不理想僅三成出頭，不過暴龍靠著單節6記三分，暫時以26：23領先。

林書豪與前一戰相同在4分鐘左右時替補登場，並積極進攻，可惜手感並不理想，4投0中且三次外線出手都落空，不過仍送出1次助攻；至於本戰焦點馬刺的德羅展首節則攻下5分。

暴龍向德羅展致敬影片

德羅展出場獲球迷歡呼

賽事文字轉播

比賽數據

【賽前報導】

多倫多暴龍明天將在主場迎戰聖安東尼奧馬刺，這同時是球隊前任一哥德羅展（DeMar DeRozan）在去年被交易後首次回到多倫多，而不僅暴龍球團預計將會播放影片向他致敬，球迷也準備用最溫馨的方式迎接德羅展的回歸，至於在明星賽前加入的林書豪也將迎接轉戰暴龍的第二場比賽。

此外本場比賽另外一個焦點，則在於剛轉隊到暴龍的小加索（Marc Gasol）可望與效力馬刺的哥哥加索（Paul Gasol）同場較勁。

「時間能夠治癒一切，雖然這不是意味著一切會跟過去一樣，但我已經放下成見並向前看。」談到將重返多倫多時，德羅展說：「如果我能得到他們的起立鼓掌，我認為這將會是讓人驚喜的畫面，我很期待能夠再一起感受到來自這裡的愛。」

而林書豪前一場首次穿上暴龍球衣就有好的開始，替補出賽25分鐘7投3中，貢獻8分、5籃板、5助攻，無論傳球、出球時機，處理球火候，出手選擇，解讀比賽能力，都是暴龍現在最需要戰力元素，此役對戰西區強權馬刺，更是證明他價值的最佳試煉，就看他能否助暴龍邁向7連勝。

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