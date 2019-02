NBA／林書豪首節手感冷 暴龍26：23領先馬刺

林書豪轉隊第二戰,將在主場迎戰馬刺。 美聯社 分享 facebook

【賽況報導】

暴龍明星賽後首戰在主場迎戰馬刺,也是德羅展被交易後首次重返多倫多,賽前獲得球團播放致敬影片,出場時全場球迷也超熱情送上掌聲迎接他,甚至在他得分時反常的為客隊球員歡呼。

或許是太過興奮,第一節兩隊命中率均不理想僅三成出頭,不過暴龍靠著單節6記三分,暫時以26:23領先。

林書豪與前一戰相同在4分鐘左右時替補登場,並積極進攻,可惜手感並不理想,4投0中且三次外線出手都落空,不過仍送出1次助攻;至於本戰焦點馬刺的德羅展首節則攻下5分。

For all the good times

For all you’ve done for this City, for Canada



Thank you, @DeMar_DeRozan pic.twitter.com/uxFLPQv1Sw