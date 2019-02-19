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NBA／林書豪點燃漢堡店大戰 丁威迪力挺前隊友

2019-02-19 17:14聯合報 記者劉肇育╱即時報導

林書豪與丁迪威(右)過去是籃網隊友。 美聯社
林書豪與丁迪威(右)過去是籃網隊友。 美聯社
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夏洛特明星周活動在昨天全明星賽後正式落幕，不過由沙加緬度國王後衛福克斯（DeAaron Fox）所點燃的漢堡店大戰卻持續延燒，在日前多倫多暴龍「豪小子」林書豪公開表態對於福克斯的口味不敢恭維後，正在養傷的布魯克林籃網後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）也在今天加入戰局，力挺前隊友林書豪。

國王後衛福克斯今年全明星周不僅代表美國隊在新秀挑戰賽出賽，還在隔天與眾家球星一同挑戰技巧挑戰賽，不過他在明星周期間引發的最大話題卻不是在球場上，而是在技巧挑戰賽賽前受訪時，公開批評加州起家的「In-N-Out」連鎖漢堡店。

德州漢堡店「Whataburger」的死忠粉絲之一，福克斯在全明星周期間被媒體問到，在沙加緬度待了兩年後是否對於「In-N-Out」漢堡店有所改觀，不過來自德州的福克斯卻展現了對於「Whataburger」的死忠，並直言在走進「In-N-Out」前，他肯定會有更多更好的選擇。

不過這樣的言論卻在日前遭到在加州長大的「豪小子」林書豪反擊，他在個人推特上留言說：「我對於福克斯的比賽充滿尊敬，但我對於他的口味卻不敢恭維，In-N-Out肯定比Whataburger好上更多更多。」

同樣出身加州的籃網後衛丁威迪也轉發了林書豪的推特表示贊同，不過日前剛進行右手大拇指手術的丁威迪，也遭到福克斯回擊，直言他的味覺仍受到麻醉藥影響。

而漢堡店大戰不僅在NBA球員間延燒，也不少美國記者和網友加入戰局，其中就有人開玩笑表示，林書豪對漢堡店的喜好，顯然就是他為何遭到德州球隊火箭交易的原因，知名專欄作家史坦（Marc Stein）更直言：「感謝大夥，你們讓這個討論變得愈來愈荒謬了。」 

林書豪丁威迪
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