NBA／林書豪暴龍新頁 美媒：他是多倫多的明星

2019-02-15 14:16 中央社 台北15日電



前多倫多星報體育作家拉許在富比世網站發表以「林書豪現在是多倫多明星」為題的文章，談到林書豪表現以及帶來的效應。 美聯社 分享 facebook

華裔球星林書豪昨天首披多倫多暴龍戰袍受到球迷熱情歡呼，加上流露出謙遜態度，美媒指出，林書豪將獲得多倫多球迷喜愛，且已是暴龍隊明星。

前多倫多星報體育作家拉許（Curtis Rush）在富比世（Forbes）網站發表以「林書豪現在是多倫多明星」為題的文章，談到林書豪表現以及帶來的效應。

林書豪2018-2019球季薪水1250萬美元（約新台幣3億8881萬元），在與亞特蘭大老鷹談妥買斷合約後，ESPN內部人士馬克斯（Bobby Marks）指出，暴龍隊在昨天開賽前，以69萬7000美元（約新台幣2168萬元）簽下林書豪。

林書豪7年前效力於尼克隊時，當時對戰暴龍一役，曾上演三分球絕殺，令球迷印象深刻，助尼克以90比87險勝。

報導指出，儘管林書豪近年來明星魅力不如以往，但當林書豪昨天踏入球場以及首度進球時，引起場邊球迷的興奮地鼓掌歡呼，時光彷彿倒流至7年前在尼克隊所颳起的「林來瘋」時期。

林書豪後來在推特發文透露，自己試圖表現很酷，但球迷熱情地舉動，讓他感覺到相當溫暖，他也特別向球迷表達感謝。

林書豪在暴龍的處女秀拿下8分、5籃板、5助攻，但他賽後開玩笑地說：「我只知道球隊3套戰術。」

能加入強隊暴龍，林書豪直呼：「感覺自己就像在作弊。」而林書豪流露出的謙遜態度，報導認為，將增加林書豪的星度，並獲得當地球迷喜愛。

如果暴龍隊能一路挺進NBA總冠軍賽，並拿下冠軍，台裔美籍的林書豪在擁有龐大亞洲人口的多倫多地區將備受尊崇。

「他（林書豪）完全被擁抱和接受」，加拿大體育市場行銷公司執行長古柏（Brian Cooper）表示：「儘管當地擁有許多亞洲球迷，但我不認為是因為他的種族關係，我認為民眾對林書豪的支持度遠勝於其他球員。」

儘管不確定林書豪的到來，未來在多倫多是否擁有許多代言活動，但可以預期林書豪的球衣將在貨架上鋪滿，特別是在掀起季後賽熱潮階段。

古柏說：「如果林書豪表現不錯，未來將有其他衍生效益，特別是NBA現在正積極在中國大規模推廣。」

報導指出，由於林書豪已經30歲，儘管不再處於巔峰狀態，也不確定會待在暴龍隊多久，但暴龍隊的球迷或許並不在乎，「因為林書豪現在就在這裡，他現在就是多倫多的明星」。