NBA／稱加入暴龍像作弊 林書豪IG謝球迷支持

2019-02-14 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



林書豪暴龍首秀有好表現，賽後更新個人IG，感謝多倫多球迷對他的支持。 美聯社 分享 facebook

轉隊披上暴龍球衣首戰，「哈佛小子」林書豪替補上陣25分鐘，繳出8分、5籃板、5助攻以及抄截、阻攻各1個的成績，球隊最終也以129：120逆轉擊退巫師隊，收下6連勝，賽後林書豪更新個人IG，感謝多倫多球迷對他的支持。

林書豪此役在第一節還剩4分05秒時替補上陣，在他脫掉外衣準備上場時，加拿大航空中心響起如雷歡呼，甚至暴龍球迷還起立鼓掌歡迎林書豪。而他今天獲得不少上場機會，也在第三節加入球隊反攻攻勢，加上席亞康（Pascal Siakam）猛攻生涯得分新高的44分、10籃板、3阻攻，助隊收下連勝。

賽後林書豪更新個人IG寫道，「忙碌的一天，但是最後以勝利收尾（雖然我只知道3個戰術，哈哈！），感謝多倫多，謝謝你們的支持與愛，你們真的對我太好了！」

此外，林書豪也在賽後受訪時談到自己選擇加入暴龍的理由，除了厭倦只能觀看別人打季後賽外，他也表示，是因為感受到暴龍真的很想要他，能夠體會到自己被需要的感覺很好，不過他也坦言，有機會加入像暴龍這樣優秀的球隊，自己像是作弊一樣。

而林書豪的藝人好友周杰倫賽後也在個人IG限時動態寫上大大的兩個字「棒棒」，替好友的好表現送出讚許。