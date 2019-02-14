看見更好的林書豪 暴龍首秀：90分的高水準演出

華裔NBA球星林書豪轉戰多倫多暴龍首戰，替補出賽25分鐘7投3中，貢獻8分、5籃板、5助攻，幫助暴龍在主場129：120輕取巫師，暴龍取得最近六連勝。

林書豪這場比賽表現：90分。他的傳球、出球時機，處理球火候，出手選擇，解讀比賽能力都是暴龍現在最需要戰力元素，除了第一節剛上場出手和傳球猶豫失誤，林書豪整場比賽打下來似乎就是暴龍等待的那個人。

新球衣，新氣象！林書豪換上暴龍隊球衣後首場比賽就打出好采頭，這是他NBA生涯穿上第8件不同的球衣出賽，也是第3件17號球衣。 美聯社 分享 facebook

套一句布魯克林籃網教練亞特金斯說的，「暴龍拿下林書豪擔任替補後衛，他們賺到了」。

對林書豪來說，暴龍體系整體實力和隊友、教練用人功力讓他可以打得非常舒服，隊友能力強大，包括席亞康、小加索、伊貝卡強大鋒線組合，後場指揮羅瑞穩定節奏掌控+供輸，角色球員格林、阿努諾比、鮑威爾功能性強大，林書豪只要打好自己組織、傳球、防守，融入團隊戰力自然水到渠成。

暴龍新同學林書豪(左)和小加索(右)都是不貪功又有實力的球員，他們將聯手提供暴龍超優質的板凳戰力。 美聯社 分享 facebook

林書豪暴龍首戰，不但自己完美融入體系，比賽打得舒服、快樂，還有幾個跟他效力老鷹時完全不同的狀況：

1、林書豪上場時間不會被切得肢離破碎：在老鷹打替補，教練的調度、用人時機和組合經常讓林書豪「卡卡」，尤其是上場時間不確定也不固定，林書豪得靠自己去適應比賽節奏和隊友。

在暴龍林書豪第四節替補4分鐘，第二節替補6分鐘，這是第一替補後衛正常節奏和調度，林書豪在第三節又打了8分鐘左右時間，這種用人調度和組合，更多幫助林書豪融入暴龍比賽。

林書豪(右)想要賞巫師前鋒波提斯(左)一個火鍋，可惜差了一點。不過他在第三節時成功送了巫師後衛麥考克雷一記麻辣鍋！ 美聯社 分享 facebook

2、雙衛組合更多：林書豪在第二和第四節都跟暴龍先發後衛羅瑞搭檔，兩人同場時間大約7-8分鐘，雙衛組合不但增加暴龍創造力和供輸組織，同時也更能發揮林書豪作用，切入、組織、創造隊友和自己進攻機會。

林書豪一直是一名出色雙能衛，有攻擊火力和創造力，有組織和串連隊友功能，暴龍教練諾斯的用人和出牌，讓林書豪更容易享受比賽。

巫師後衛比爾(右)：「多倫多天氣好冷又不好玩，豪哥下季來華盛頓跟我一起打球吧！」(設計對白) 美聯社 分享 facebook

3、林書豪沒有壓力：除了第一節上場兩次失誤(出球、進攻的猶豫，他太客氣)，林書豪現在的成熟穩定，幫助他更快融入暴龍比賽，在幾乎沒有壓力，隊友和教練都更出色情況下，林書豪為暴龍加分，暴龍也為林書豪加分，這是雙贏。

31歲林書豪已經打了九年NBA，他不會再帶著壓力上場，不會給自己不合理的要求，從替補後衛出發，林書豪整場比賽都很享受比賽，這是他九年打了八隊，很少看到的情況。

暴龍戰力東區第二，戰績出色，團隊系統和核心球星都很穩定，也幫助林書豪更多適應暴龍體系攻防，林書豪在他大傷之後季末能加入一支爭冠級別球隊，林書豪非常幸運，暴龍眼光也很精準。

林書豪(右)在換防時遇上的巫師前鋒格林(左)，受制於身材上的劣勢，林書豪只能壓低重心，小心防守。 美聯社 分享 facebook

這一季暴龍有出色團隊、有完美個人、還有穩定核心球星，現在又添加小加索這名擅長半場攻防長人，以及高效替補後衛林書豪，暴龍今年在東冠路上逐漸成為東冠兩大熱門球隊，另一隊是公鹿。

更值得關注的是，暴龍先發主控羅瑞本季投籃陷入近六年最低潮，加上33歲年紀，林書豪在接下來比賽中，他的機會和發揮空間只會更多不會減少。