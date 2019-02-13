NBA／穿回17號 林書豪最快14日迎暴龍處女秀

2019-02-13 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



林書豪暴龍處女秀可能就是明天在多倫多主場迎戰巫師隊。 路透 分享 facebook

「哈佛小子」林書豪（Jeremy Lin）加盟新東家暴龍隊，確定穿上「林來瘋」時期使用過的17號，且在暴龍處女秀可能就是明天在多倫多主場迎戰巫師隊，緯來體育台確定將直播這場比賽。

美媒報導，林書豪預計在美國時間周三下午5點和前東家老鷹隊結束合作關係，之後就能和暴龍簽約，並趕上當天晚上在多倫多主場對巫師隊的比賽。

這場比賽將於台灣時間明天早上8點半登場，林書豪將登錄到暴龍球員名單，頂上替補後衛范弗利特（Fred VanVleet）手傷缺陣的位置。

林書豪昨天才傳出與老鷹買斷合約，他已在個人社群平台感謝老鷹，今天再貼出穿著暴龍17號球衣的照片，正式宣告新背號。

17號本是暴龍中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）長期使用的背號，儘管「大V」交易大限前被送到灰熊隊、換來小加索（Marc Gasol），但林書豪仍展現高IQ和EQ，先傳了訊息詢問瓦藍邱納斯是否能使用17號，離開多倫多的立陶宛中鋒也欣然點頭。

瓦藍邱納斯為暴龍打了470場比賽，儘管去年12月中就因左手拇指傷勢進傷兵名單，現在更離開暴龍，林書豪的窩心舉動仍表達對這位中鋒的尊敬。

在尼克隊颳起「林來瘋」旋風的林書豪正是使用17號，在湖人隊時也是穿著17號球衣，轉戰黃蜂隊後就改穿7號戰袍。

暴龍近期拉出一波5連勝，目前戰績42勝16敗居東區第2，和龍頭的公鹿隊也僅有1場勝差。