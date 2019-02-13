NBA／林書豪轉戰暴龍 拚生涯第4度季後賽

2019-02-13 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／綜合報導



昔日對手變隊友，林書豪（左）將加盟多倫多暴龍隊。 （美聯社） 分享 facebook

卅歲的台裔球星林書豪，有望拚戰生涯第四度季後賽。昨日他與老鷹隊達成買斷合約，將前進北國加盟東區強權多倫多暴龍隊。林書豪也在社群媒體上感謝老鷹球團，將帶著遠大夢想加入暴龍隊。

林書豪開季前因傷先發地位雖遭菜鳥楊恩取代，仍繳出穩定表現，本季場均十點七分、三點五助攻、二點三籃板，並以老將之姿輔佐新秀。在暴龍季中送走兩名後衛萊特、麥爾斯換取小加索，又逢替補後衛范弗利特左手拇指韌帶受傷，至少休兵三周，讓後場戰力出現空缺，老經驗的林書豪成為救火最佳人選，預料將成為暴龍即戰力。

加盟東區第二暴龍隊，林書豪透露興奮之情，他在社群媒體感謝老鷹球團，在傷癒復出時給他機會，並重燃對籃球的喜愛，同時也表示能與傳奇球星卡特和新秀們並肩作戰，一同成長是他的榮幸。

九年生涯第八支球隊，林書豪心存感激，「每個人都知道我懷抱著遠大的夢想，我對籃球還有很多熱情。很興奮加入暴龍。」

曾經執教過林書豪的籃網隊教頭亞特金森，大讚暴龍的補強，尤其二○一二年「林來瘋」期間林書豪對暴龍一役，亞特金森至今仍印象深刻，該役林書豪攻下廿七分，「我永遠不會忘記那場比賽，他投進壓哨球，全場簡直瘋狂。他是位好勝的球員，總是做好準備，會很適合暴龍的體系和打法。」

林書豪的胞弟林書緯也獻上祝福，透露林書豪這個決定之前就與家人討論過，已迫不及待看哥哥拚冠，「我希望他（林書豪）今年能打得比較晚，最好是看他打到冠軍賽。」