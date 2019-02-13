自助人助脫離苦海 林書豪轉戰暴龍有四大利多

林書豪正與老鷹商討「買斷」事宜，買斷手續完成之後經過48小時待價而沽，最後將會選擇加入東區第二暴龍。林書豪在老鷹悶了一季，終於撥雲見日。

林書豪NBA命運好好玩，如果暴龍不為了爭取灰熊中鋒小加索，送走第三後衛萊特，第二後衛范弗利特又意外撕裂右手拇指韌帶，至少傷停三周，暴龍也不會緊急需要一個後衛備胎。

行到水窮處，坐看雲起時！林書豪職業生涯再次出現轉機，瞬間從爛隊老鷹轉到東區冠軍熱門球隊暴龍。 美聯社資料照片 分享 facebook

在球員市場中，林書豪無疑是暴龍最好人選，一穩定，二效率好，三有經驗，一旦跟老鷹談妥買斷，林書豪加入東冠熱門球隊暴龍後，東區季後賽更加精采迷人。

林書豪能為暴龍東區爭冠之路加分多少？

跟范弗利特場均10.5分+4.6助攻+3成66三分球命中率比起來，林書豪效率更好，但三分球命中率稍差，進攻和組織、傳球兩人平分秋色，防守端林書豪靠經驗，范弗利特對抗性、身體搏鬥力量、侵略性更好。

暴龍後衛范弗利特(右)大概是碰了這一下之後把林書豪(左)的衰運全打包走了，最後還讓林書豪來取代他的位置。 美聯社 分享 facebook

暴龍今年球季對第二控球的需求非常高，尤其是季後賽，因為主力控球羅瑞今年陷入生涯近六季最低迷狀況，除了助攻9.1生涯最高，場均14.4分、投籃命中率4成15，三分球命中率3成35，都是六年來最差狀況。羅瑞投籃靠手氣，進攻極不穩定，得分能力下滑，狀況退化，季後賽遇上公鹿、76人、塞爾蒂克肯定會有大麻煩。因此暴龍第二後衛范弗利特的狀況和表現就更加關鍵。

范弗利特例行賽先發22場，他打出合格先發表現，也紓解羅瑞本季進攻和投籃低潮，加上羅瑞上半季傷停12場，范弗利特的存在讓暴龍可以放心。對暴龍來說，范弗利特能不能在三周後健康歸隊恐怕都是問題，韌帶撕裂的傷可能拖到4-5周之久，因此范弗利特如果可以在季後賽前一周歸隊就算幸運。

范弗利特(右)不論是頂替羅瑞(左)先發，或是做為他的替補球員表現都很出色，現在這個任務要暫時交給林書豪了。 歐新社資料照片 分享 facebook

林書豪接下來在暴龍角色會非常吃重，因為暴龍只有一名控球羅瑞，這是林書豪爭取地位和形象最好機會。此時加入暴龍，林書豪有幾個利多：

1、暴龍教練諾斯喜歡用小個子陣容，打小球+速度+反擊，林書豪不會只單純扮演羅瑞替補，他有機會得到更多上場空間和球權。

2、中鋒小加索會佔據更多上場時間和球權，也會影響暴龍球員輪換、配置，可能會壓縮到林書豪上場空間。但林書豪的外線不會比羅瑞遜色，突破效率和處理球能力也有一定火候，諾斯的執教風格非常有彈性，只要臨場狀況更出色，就能贏得更多上場時間。

暴龍總教練諾斯用兵靈活有彈性，球隊得分效率高，林書豪可能會很適合他的戰術。 美聯社 分享 facebook

3、在老鷹悶了三分之二賽季，林書豪有一股氣要爆發出來，專職暴龍第二後衛，林書豪的「表演時刻」又將來臨。

4、范弗利特的手傷是極大變數，林書豪在季後賽前可以得到最大上場空間，這是今年夏天林書豪拚一分長約的最好時機。

林書豪可以為暴龍帶來即戰力、組織、得分和穩定基因，把交易第三後衛萊特，失去第二後衛范弗利特傷害降到最低。