親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
HBL
綜合
路跑
運動筆記練跑心得／翔翔跑步日記 激勵跑步的動力賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 超半馬組3小時配速計畫
健行筆記直上1600M！ 志佳陽大山1日單攻挑戰海外健行！去香港「大嶼鳳凰山」看日出
NBA今日五大好球 (2月13日)賽事懶人包 (2月13日)

自助人助脫離苦海 林書豪轉戰暴龍有四大利多

2019-02-13 07:00特約記者李亦伸

林書豪正與老鷹商討「買斷」事宜，買斷手續完成之後經過48小時待價而沽，最後將會選擇加入東區第二暴龍。林書豪在老鷹悶了一季，終於撥雲見日。

林書豪NBA命運好好玩，如果暴龍不為了爭取灰熊中鋒小加索，送走第三後衛萊特，第二後衛范弗利特又意外撕裂右手拇指韌帶，至少傷停三周，暴龍也不會緊急需要一個後衛備胎。

行到水窮處，坐看雲起時！林書豪職業生涯再次出現轉機，瞬間從爛隊老鷹轉到東區冠軍熱...
行到水窮處，坐看雲起時！林書豪職業生涯再次出現轉機，瞬間從爛隊老鷹轉到東區冠軍熱門球隊暴龍。 美聯社資料照片
分享

在球員市場中，林書豪無疑是暴龍最好人選，一穩定，二效率好，三有經驗，一旦跟老鷹談妥買斷，林書豪加入東冠熱門球隊暴龍後，東區季後賽更加精采迷人。

林書豪能為暴龍東區爭冠之路加分多少？

跟范弗利特場均10.5分+4.6助攻+3成66三分球命中率比起來，林書豪效率更好，但三分球命中率稍差，進攻和組織、傳球兩人平分秋色，防守端林書豪靠經驗，范弗利特對抗性、身體搏鬥力量、侵略性更好。

暴龍後衛范弗利特(右)大概是碰了這一下之後把林書豪(左)的衰運全打包走了，最後還...
暴龍後衛范弗利特(右)大概是碰了這一下之後把林書豪(左)的衰運全打包走了，最後還讓林書豪來取代他的位置。 美聯社
分享

暴龍今年球季對第二控球的需求非常高，尤其是季後賽，因為主力控球羅瑞今年陷入生涯近六季最低迷狀況，除了助攻9.1生涯最高，場均14.4分、投籃命中率4成15，三分球命中率3成35，都是六年來最差狀況。羅瑞投籃靠手氣，進攻極不穩定，得分能力下滑，狀況退化，季後賽遇上公鹿、76人、塞爾蒂克肯定會有大麻煩。因此暴龍第二後衛范弗利特的狀況和表現就更加關鍵。

范弗利特例行賽先發22場，他打出合格先發表現，也紓解羅瑞本季進攻和投籃低潮，加上羅瑞上半季傷停12場，范弗利特的存在讓暴龍可以放心。對暴龍來說，范弗利特能不能在三周後健康歸隊恐怕都是問題，韌帶撕裂的傷可能拖到4-5周之久，因此范弗利特如果可以在季後賽前一周歸隊就算幸運。

范弗利特(右)不論是頂替羅瑞(左)先發，或是做為他的替補球員表現都很出色，現在這...
范弗利特(右)不論是頂替羅瑞(左)先發，或是做為他的替補球員表現都很出色，現在這個任務要暫時交給林書豪了。 歐新社資料照片
分享

林書豪接下來在暴龍角色會非常吃重，因為暴龍只有一名控球羅瑞，這是林書豪爭取地位和形象最好機會。此時加入暴龍，林書豪有幾個利多：

1、暴龍教練諾斯喜歡用小個子陣容，打小球+速度+反擊，林書豪不會只單純扮演羅瑞替補，他有機會得到更多上場空間和球權。

2、中鋒小加索會佔據更多上場時間和球權，也會影響暴龍球員輪換、配置，可能會壓縮到林書豪上場空間。但林書豪的外線不會比羅瑞遜色，突破效率和處理球能力也有一定火候，諾斯的執教風格非常有彈性，只要臨場狀況更出色，就能贏得更多上場時間。

暴龍總教練諾斯用兵靈活有彈性，球隊得分效率高，林書豪可能會很適合他的戰術。 美聯...
暴龍總教練諾斯用兵靈活有彈性，球隊得分效率高，林書豪可能會很適合他的戰術。 美聯社
分享

3、在老鷹悶了三分之二賽季，林書豪有一股氣要爆發出來，專職暴龍第二後衛，林書豪的「表演時刻」又將來臨。

4、范弗利特的手傷是極大變數，林書豪在季後賽前可以得到最大上場空間，這是今年夏天林書豪拚一分長約的最好時機。

林書豪可以為暴龍帶來即戰力、組織、得分和穩定基因，把交易第三後衛萊特，失去第二後衛范弗利特傷害降到最低。

林書豪暴龍

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

NBA／豪有望今天登場？ 多倫多華人沸騰

2019-02-14 00:12

NBA／林書豪加盟 暴龍隊立馬要徵中文社群小編

2019-02-13 21:08

NBA／林書豪轉投暴龍 美作家：球隊與個人雙贏

2019-02-13 21:25

NBA／穿回17號 林書豪最快14日迎暴龍處女秀

2019-02-13 11:32

NBA／林書豪穿回17號 先照會前主人瓦藍邱納斯

2019-02-13 09:46

NBA／林書豪轉戰暴龍 拚生涯第4度季後賽

2019-02-13 00:18

NBA／9年換8隊 林書豪要在暴龍證明自己

2019-02-12 14:23

NBA／林書豪高效率 球評：可望成第一替補控球

2019-02-12 13:30

NBA／暴龍仍有弱勢 林書豪得更勇於出手外線

2019-02-12 13:09

NBA／林書豪將加盟暴龍 籃網教頭：出色的補強

2019-02-12 12:17

NBA／生涯打暴龍最順手 林書豪加盟有望創雙贏

2019-02-12 10:04

NBA／發文感謝老鷹 林書豪證實將加入暴龍

2019-02-12 09:42

NBA／暴龍傷替補大將 促林書豪首次季中轉隊

2019-02-12 08:59

NBA／林書豪談妥買斷 可望本週與暴龍簽約

2019-02-12 06:19

成績單三方面解讀都不差 預測林書豪未來新東家

2019-02-11 11:35

NBA／林書豪連兩戰得分上雙 老鷹主場慘輸到爆

2019-02-11 11:03

NBA／林書豪12分 老鷹卻早不玩108:124大敗

2019-02-11 10:43

林書豪最精采5分鐘帶動 老鷹展現反撲能力

2019-02-10 11:43

NBA／老鷹買斷林書豪合約？美媒：可能性很低

2019-02-10 11:25

NBA／林書豪首節壓哨球 展無畏精神球隊仍連敗

2019-02-10 10:55

NBA／老東家殺紅眼林書豪13分無解 老鷹120:129吞敗

2019-02-10 10:46

NBA／已非交易選項 專家不看好老鷹買斷林書豪

2019-02-08 11:50

交易截止乏人問津 林書豪打出沉悶內容

2019-02-08 11:25

NBA／林書豪僅4分 老鷹只打半場好球不敵暴龍

2019-02-08 10:57

老鷹客場宰巫師 林書豪展現聰穎球風

2019-02-05 11:09

NBA／林來瘋7周年仍難忘懷 美媒製作影片紀念

2019-02-05 10:45

NBA／林書豪教隊友中文 老鷹打造過年賀歲大片

2019-02-05 08:48

林書豪全場沉寂 出賽時間減半是為交易鋪路？

2019-02-02 12:48

林書豪表現不夠突出 未能為交易機會加點分

2019-01-29 14:33

麥凱倫壓著老鷹打 林書豪偶有亮點

2019-01-27 14:00

柯林斯成球隊未來 老鷹「曬」林書豪是給市場看

2019-01-24 12:01

決勝期林書豪作壁上觀 老鷹枉費前三節好球

2019-01-20 11:27

老鷹開始展翅高飛 林書豪卻準備去國王？

2019-01-16 11:31
看更多

熱門文章

自助人助脫離苦海 林書豪轉戰暴龍有四大利多

2019-02-13 07:00

NBA／林書豪穿回17號 先照會前主人瓦藍邱納斯

2019-02-13 09:46

NBA／談衛少、哈登紀錄 喬丹：拿6冠難多了

2019-02-13 09:00

中職／拿台壽保當三軍 中信兄弟一步好棋

2019-02-13 07:00

NBA／浪花兄弟末節發飆 勇士逆轉勝爵士

2019-02-13 15:03

NBA／痛批鵜鶘無心作戰 戴維斯：我們爛透了

2019-02-13 14:00

中職／頂新就是第5隊 吳志揚：大企業不會變卦

2019-02-13 11:55

NBA／詹皇大三元仍輸 老鷹球迷：布萊恩比你好

2019-02-13 12:01

NBA／願與韋德一笑泯恩仇 諾佬透惺惺相惜之情

2019-02-13 15:46

NBA／林書豪加盟 暴龍隊立馬要徵中文社群小編

2019-02-13 21:08

NBA／穿回17號 林書豪最快14日迎暴龍處女秀

2019-02-13 11:32

NBA／不再想復出 熱火昔日巨頭波許宣布退休

2019-02-13 10:23

NBA／湯神太猛！ 湯普森手指脫臼照灌籃

2019-02-13 12:41

NBA／明星賽回故鄉 柯瑞包下整區門票

2019-02-13 15:28

NBA／稱比爾「迷蹤步」合法 球員嘲諷裁判推特

2019-02-13 10:37

NBA／小巨人復出！ 湯瑪斯迎穿金塊球衣首戰

2019-02-13 09:57

NBA／明星周最忙碌球星 諾維茨基只想打三分鐘

2019-02-13 16:18

HBL／NBA球星挺籃球無疆界 松山馬建豪赴美參與

2019-02-13 13:35

NBA／海瓦德關鍵三分彈 綠衫軍少厄文仍擒76人

2019-02-13 13:04

NBA／詹姆斯狂撈27億 富比世：連5年聯盟最賺

2019-02-13 11:29

NBA／威廉森根本不是人 手指力量竟讓籃球變形

2019-02-13 19:07

NBA／戴維斯荒腔走板 鵜鶘慘敗魔術30分

2019-02-13 13:00

MLB／馬林魚找波沙達當顧問 再簽假先發羅莫

2019-02-13 08:23

NBA／林書豪轉投暴龍 美作家：球隊與個人雙贏

2019-02-13 21:25

NBA／艾德里奇包辦最後7分 馬刺險勝灰熊止4連敗

2019-02-13 14:22

中職／林益全身價未談定 1月先領最高薪80萬

2019-02-13 18:14

路跑／金門馬本周登場 高顏值配速員將是大亮點

2019-02-13 18:06

MLB／新教頭上任奧斯穆斯 天使谷底翻身？

2019-02-13 15:03

中職／新竹球場人氣不差 有本錢成為龍隊主場

2019-02-13 19:36

MLB／球員工會推國聯DH制 田中將大不買單

2019-02-13 16:21

日職／樂天來台戰猿隊 岸孝之、則本昂大先發

2019-02-13 15:28

MLB／印地安人投捕開訓 3台將集合等張育成

2019-02-13 08:04

MLB／大谷何時復出？ 天使教頭：5月較合理

2019-02-13 06:30

棒球／墨西哥再辦明年U23世界盃 12強分組凌晨揭曉

2019-02-13 20:08

NBA／今日戰績表 詹姆斯大三元無用湖人不敵老鷹

2019-02-13 14:41

網球／詹家姊妹多哈開紅盤 莊吉生紐約也開胡

2019-02-13 08:59

MLB／水手上次晉級季後賽 竟是鈴木一朗菜鳥年

2019-02-13 22:05

中職／12強總教練是誰 最快下個月出爐

2019-02-13 14:51

日職／火腿新球季前兩戰 上澤直之、金子弌大先發

2019-02-13 18:35

HBL／打造素人舞台 高中體總辦3對3籃賽

2019-02-13 13:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top