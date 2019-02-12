NBA／9年換8隊 林書豪要在暴龍證明自己

2019-02-12 14:23 中央社 台北12日電



林書豪不斷轉換球隊找機會。 路透 分享 facebook 回顧美國職業籃球聯盟（NBA）台裔控衛林書豪職業生涯，似乎難和好運扯上邊，除在紐約尼克隊締造席捲全球「林來瘋」外，9年換8球隊，總算苦盡甘來，將在強權暴龍證明自己。

林書豪與亞特蘭大老鷹隊談妥買斷合約，並準備與多倫多暴龍隊簽約。

雖頂著哈佛大學高材生光環，林書豪職業生涯一路上卻布滿荊棘，選秀會上落榜，之後雖被家鄉球隊金州勇士隊相中，卻苦無出賽機會。

林書豪在尼克打出身價，隔年被重金挖角到休士頓火箭隊，職業生涯正準備一飛沖天，球隊又找了明星級後衛哈登（James Harden），林書豪光芒瞬間消逝。

歷經被交易到重建中的洛杉磯湖人隊，再從夏洛特黃蜂隊重新出發，林書豪用表現贏得布魯克林籃網隊開出的3年合約，沒想到接連傷病，在籃網的2個球季僅打37場，甚至上季在開幕戰就右膝髕骨肌腱斷裂，整季報銷。

林書豪再次被交易到老鷹，卻因球團全力扶植新秀後衛楊恩（Trae Young），又把林書豪冰封在板凳席。

就算老天不眷顧，林書豪不曾放棄希望，也讓他贏得暴龍青睞，打算簽下填補替補後場戰力。

林書豪過去效力的7支球隊中，僅火箭與黃蜂曾打進季後賽，未來新東家暴龍目前高居東區第2種子，除是林書豪效力過戰力最佳球隊，也會是最接近總冠軍的一次。

值得一提的是，林書豪生涯面對暴龍，場均可攻下16.9分是對戰NBA所有球隊中最高，其次是前東家籃網的15.1分，也許每次對上暴龍總有好表現，才讓球隊對他印象深刻。

以現實面看，林書豪加盟暴龍後，仍會以替補角色為主，但林書豪是能兼打控衛與得分後衛的「雙能衛」，加上陣中還有一票好手，將可讓林書豪更得心應手。如果他能助暴龍完成隊史首冠，除可再次證明自己價值，也有望季後爭取豐厚新約。