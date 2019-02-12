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NBA／林書豪高效率 球評：可望成第一替補控球

2019-02-12 13:30中央社 台北12日電

林書豪。 路透
林書豪。 路透
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台灣藝術大學男籃總教練、同時也是緯來體育台美國職籃（NBA）球評李伯倫今天表示，林書豪加盟暴龍後，無論是對球隊戰力，還是對於他的未來，將是雙贏局面。

亞特蘭大老鷹今天宣布，將買斷陣中台裔控衛林書豪本季剩下合約，而他將加盟暴龍。李伯倫表示，老鷹目前正在重建，看似無緣季後賽，加上林書豪上場時間不固定，加盟暴龍後，他可望獲得更充足的上場時間。

暴龍目前在東區戰績排名第2，目標是闖進總冠軍賽，李伯倫認為，當賽季逼近球季尾聲，球團為避免主力受傷折損，都會增加板凳球員出賽時間，因此他相信，林書豪未來出賽時間將可望大幅增加。

「通常球季中段以後的補強，除備戰季後賽外，要不就是增添打進總冠軍賽的籌碼」，李伯倫舉例，暴龍在交易截止大限前，換來了西班牙中鋒賈索（MarcGasol），一方面除需要他豐富的季後賽經驗，進而挑戰東區王座，另一方面也是想填補板凳席火力不足的隱憂，而簽下林書豪的目的也差不多。

李伯倫表示，暴龍本季戰績雖然出色，不過板凳球員的場均得分僅35分左右，在聯盟排名19，屬中後段，「如果他們想打進東區決賽，甚至問鼎總冠軍賽，替補的深度與火力就必須提升」。

李伯倫並提到，林書豪本季效率超優，場均出賽僅19.7分鐘，就可摘下10.7分、3.5助攻、2.3籃板，且投籃命中率是生涯新高的46.6%，比起球隊第一替補控衛范佛利特（Fred VanVleet）的10.5分、4.6助攻與2.7籃板，差距不大。

「但范佛利特的場均出賽時間逼近27分鐘，且投籃命中率只有40.3%」，因此李伯倫認為，范佛利特目前傳出手傷預計缺席3週，無論是現實面，還是以表現來看，林書豪加盟後，都將取代范佛利特成為暴龍第一替補控球。

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