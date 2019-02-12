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NBA／暴龍仍有弱勢 林書豪得更勇於出手外線

2019-02-12 13:09台灣醒報 台北報導

《NBA官網》報導，分析師認為暴龍網羅林書豪近乎是雙贏交易。 美聯社
《NBA官網》報導，分析師認為暴龍網羅林書豪近乎是雙贏交易。 美聯社
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NBA東區強權暴龍出招，網羅華裔球星林書豪，補齊後場深度！本季在老鷹從替補出發、打出佳績的豪小子交易傳聞不斷，果然在交易截止後，透過買斷協商，將轉戰東區老二暴龍。展望季後賽的暴龍盼望增添後場替補戰力，原先的第一替補萊特已被交易、主力替補凡利又受傷，暴龍可說是補在刀口上，豪小子也能得到更多表現機會，這筆補強可能讓暴龍季後賽之旅更順暢。

鷹、豪和平分手

根據《CBC網》報導，權威NBA記者沃神證實老鷹與林書豪同意買斷，讓林書豪成為自由身、加盟暴龍，對於本季無欲無求的老鷹而言，放走林書豪與身背的大合約算是合理操作，也給了林書豪前往更有競爭力球隊的機會。

目前身居東區老二的暴龍與龍頭公鹿戰績互咬，仍未放棄搶第一種子的機會，而交易截止前，公鹿與76人都卯起來補強，暴龍不得不咬牙跟上這次的軍備競賽。暴龍日前即送出後場戰力、第一雙能衛替補萊特等人，向灰熊交易來10年功臣、禁區悍將小加索，為了不讓後場深度變弱點，選擇網羅市場上最有效率的後場好手林書豪也屬合情合理。

豪打擋切適合暴龍

據《NBA官網》報導，分析師認為，這筆交易近乎是雙贏交易，暴龍近幾年能打出佳績，與陣中的替補深度關係密切，因此，即便禁區有了優質長人伊巴卡，他們仍想網羅小加索增加強度，而後場深度在少了萊特後，近期又傳出凡利受傷，林書豪的到來可以完美填補戰力缺陷，甚者可能成為帶領板凳暴徒的領袖。

由於林書豪擅打擋切戰術，這項戰術需要有移動靈活、戰術涵養高的內線球員配合，恰巧暴龍的禁區長人都是老經驗、更具有投射能力的選手，可以預期林書豪能一肩扛起替補群的傳導責任，而分析師更認為，若到了關鍵時刻，過去有與球星沃克搭檔過、能打得分後衛的豪小子也可能與主控羅瑞搭檔，這2位都能被定義為雙能衛的好手或許能讓對手防不勝防。

分析師也提及，雖然過往林書豪不是以三分球聞名的選手，但他本季每36分鐘能投進6.1顆三分球的水準有所進步，更比被交易走的萊特（3.6）還高，對於本季外線極不穩定的暴龍來說，絕對是一場及時雨。除此之外，林書豪懂得把球打得「聰明」也可能有助於暴龍在關鍵時刻球權處理，由於本季暴龍擅打快速傳導與走位，陣中不乏側翼好手，豪小子若能沈穩執行戰術，值得期待他在暴龍的重要性。

暴龍仍非「無敵宇宙隊」

不過，豪小子與小加索的加盟雖然讓暴龍的替補大隊看起來威脅性十足，但對比東區其他競爭對手的陣容，要說暴龍已補足東冠的拼圖仍過早，對比76人組成5名超級砍將，更有外線爆發力，在本季NBA進攻潮流偏向大比分投射的趨勢，暴龍外線不穩還是一大弱項，他們在贏球的比賽中雖有不算差的36.8%，但輸球的比賽僅有29.3%，在逆境要靠外線盡快追分看來不太現實。

在陣中只有一個象徵性射手格林的情況下，加上暴龍很能創造出投射機會，林書豪以得衛身份出賽時，必須更勇於扛起出手三分球的責任。

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