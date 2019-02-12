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NBA／生涯打暴龍最順手 林書豪加盟有望創雙贏

2019-02-12 10:04聯合報 記者曾思儒╱即時報導

林書豪本周就會加入東區前段班的暴龍隊，有機會創造個人和暴龍球團的「雙贏」局面。 ...
林書豪本周就會加入東區前段班的暴龍隊，有機會創造個人和暴龍球團的「雙贏」局面。 美聯社
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在亞特蘭大老鷹有壯志難伸的「哈佛小子」林書豪（Jeremy Lin），今天傳出與老鷹隊買斷合約，本周就會加入東區前段班的暴龍隊，有機會創造個人和暴龍球團的「雙贏」局面。

暴龍近期拉出一波4連勝，目前戰績41勝16敗，在東區僅次於龍頭公鹿隊，且兩隊目前僅有1場勝差，幾乎卡到一席季後賽門票；反觀老鷹戰績18勝38敗，只排東區12位，球隊主要培養的後衛是新秀楊恩（Trae Young），林書豪未受重用，本季泰半時間從板凳出發，目前51戰場均上場19.7分鐘，是2011到12球季「林來瘋」時期後最低。

上場時間只比菜鳥球季多，林書豪平均仍有10.5分、4.6助攻和2.7籃板，高效率表現成後場出現人力荒的暴龍解答；暴龍交易大限前送走萊特（Delon Wright）和麥爾斯（CJ Miles），換來小加索（Marc Gasol），前一戰碰尼克替補後衛范弗利特（Fred VanVleet）又傷到左手大拇指，至少要缺席3周，後場急需戰力頂上。

暴龍需要後場即戰力，能從老鷹轉戰東區前段班的球隊，對30歲的林書豪無疑也是好消息。林書豪過往8季效力過勇士隊、尼克隊、火箭隊、湖人隊、黃蜂隊與籃網隊等隊，只有在火箭和黃蜂時期打過季後賽，儘管轉戰暴龍的角色預期仍是從板凳出發，但球隊競爭力和老鷹處於不同層級，林書豪若能盡快融入，有機會獲得更多空間。

林書豪過往3次的季後賽都是「一輪遊」，首度的季中轉隊，或許也能他換來球員生涯的季後賽新體驗。

有趣的是，暴龍正是林書豪打得最「順手」的隊伍，本季獲得最高分的26分就是和暴龍首度交手，第2次碰頭也攻下20分，「林來瘋」時期的經典戰役之一正是「準絕殺」氣走暴龍。

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