NBA／暴龍傷替補大將 促林書豪首次季中轉隊

2019-02-12 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



暴龍後衛范弗利特(右)受傷，促成林書豪(左)季中轉隊。 美聯社 分享 facebook

「林來瘋」時期對湖人隊狂轟38分的經典戰役昨天剛過7周年，主角「哈佛小子」林書豪（Jeremy Lin）今天就傳出球隊異動，他的經紀人告訴美國《ESPN》，林書豪將和老鷹隊談妥買斷合約，本周就會和暴龍隊簽約。

暴龍球團今天才宣布，後衛范弗利特（Fred VanVleet）因左大拇指傷勢，至少要缺席3周，他是在台灣時間周日出戰尼克隊的第二節受傷，檢查後發現韌帶受損。

范弗利特是暴龍板凳重要戰力，平均上場時間達26.8分鐘，場均可貢獻10.5分、4.6助攻和2.7籃板，如今進入傷兵名單，林書豪成為補上空缺的可能人選。

林書豪的經紀人譚納（Jim Tanner）和蒙哥馬利（Roger Mongomery）透露，預計台灣時間今天會和老鷹談妥買斷；林書豪本季薪資達1380萬美元，很難從讓渡名單中受到其他隊伍青睞。

暴龍在交易大限前，把萊特（Delon Wright）和麥爾斯（CJ Miles）送到灰熊隊，換來小加索（Marc Gasol），范弗利特成傷兵讓後場戰力捉襟見肘，30歲的林書豪本季有10.7分、3.5助攻和2.3籃板，預期能成暴龍即戰力。

林書豪從2010年加入NBA，9個球季來已穿過勇士隊、尼克隊、火箭隊、湖人隊、黃蜂隊、籃網隊和老鷹戰袍，前8個球季還沒在季中換過東家。

暴龍近期拉出一波4連勝，目前戰績41勝16敗，排在東區第2位，且和龍頭公鹿隊僅有1場勝差，反觀老鷹戰績18勝38敗，昨天不敵魔術隊已吞3連敗。