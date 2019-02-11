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NBA焦點球員- 林書豪 (2月11日)焦點球員- Luka Doncic (2月11日)

成績單三方面解讀都不差 預測林書豪未來新東家

2019-02-11 11:35特約記者李亦伸

老鷹今天在主場108：124不敵魔術，老鷹吞下3連敗，老鷹華裔NBA球星林書豪替補22分鐘9投4中，攻下12分、4助攻、3籃板，場上貢獻(+9)全隊最高。

林書豪本季在老鷹出賽50場，先發1場，場均出賽19.6分鐘全隊第八，場均貢獻10.7分全隊第五，3.5次助攻全隊第二，球員效率值16(PER)全隊第三，僅次於前鋒柯林斯(19.4分+9.9籃板)和替補中鋒連恩。這張成績單和表現可以判讀林書豪目前恢復狀況、球技和市場價值。

林書豪(右)在亂軍之中搶下籃板，魔術前鋒艾薩克(左)大吃一驚！ 美聯社
林書豪(右)在亂軍之中搶下籃板，魔術前鋒艾薩克(左)大吃一驚！ 美聯社
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穩定

林書豪是老鷹最穩定替補後衛，助攻全隊第二，上場時間不到20分鐘，球員效率值在老鷹12名主要輪換球員中排名第三，前兩名都是內線球員，所有數據和表現都證明林書豪現在的成熟+穩定。從右膝髕腱斷裂重傷中歸來，林書豪確實打出比原本預期更好狀況。

技術球風穩定的老將，除非你是球星等級和光環，否則一般角色球員在市場都不討喜，這也是接下來成為自由球員林書豪要克服的難題。

在老鷹前鋒柯林斯(右)和安德森(左)的強力包夾下，魔術中鋒柏曲(中)仍然伺機想出...
在老鷹前鋒柯林斯(右)和安德森(左)的強力包夾下，魔術中鋒柏曲(中)仍然伺機想出手。 美聯社
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技術

從技術面去看林書豪這一季在老鷹表現，他的突破、投籃選擇更精準，處理球火候更嫻熟，他是老鷹最穩定、可靠板凳替補+推進器。老鷹今天對魔術的比賽是大家輪流打，完全不在乎輸贏，上半場先發主力上場15-16分鐘，替補球員8-9分鐘，兩套輪換，這根本就是在消化比賽。

老鷹應該是會把剩下三分之一例行賽當做消化，往樂透區奔去，靠運氣爭取最高選秀順位，林書豪在有限上場時間證明自己球風穩定+技術嫻熟，完全沒有受到傷病影響，非常不容易。

魔術中鋒佛西維奇(左)緊緊貼身防守，老鷹前鋒柯林斯(右)在籃下的攻勢受阻。 美聯...
魔術中鋒佛西維奇(左)緊緊貼身防守，老鷹前鋒柯林斯(右)在籃下的攻勢受阻。 美聯社
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市場價值

林書豪現在能力和穩定球風，可以當做是季後賽球隊主要替補控球，也可以是爭冠球隊板凳拼圖之一，但卡著美國籃球觀念和對非美裔、非裔球員的「刻板印象」，林書豪的能力一再被低估。

或許林書豪的體能、爆發力、天賦影響他的發揮上限，但他就是穩定+值得信賴，這一季在老鷹林書豪上場時間是八年來最少，角色分量也是八年來最低，但他的效率值和貢獻卻一點都不受影響。

從市場面來看 ，林書豪最幸運+經紀人實力，他可望拿到一分中產左右合約，年薪500-600萬之間複數年合約。情況中等，他有機會拿到一分略高於底薪的短期合約。最壞情況，林書豪只能拿低薪或底薪，加入一支需要替補後衛的球隊，這是當今聯盟市場趨勢。

老鷹中鋒連恩(右)正準備要扣籃時，遭到魔術前鋒葛登(左)的打手犯規。 美聯社
老鷹中鋒連恩(右)正準備要扣籃時，遭到魔術前鋒葛登(左)的打手犯規。 美聯社
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放眼球員市場，重建的黃蜂、老鷹、活塞、魔術、鵜鶘、灰狼、灰熊都需要高效率+穩定替補控球，但這些球隊基本上只願意拿出底薪撿人。

季後賽球隊部分，用低薪撿人也是主要戰略和用錢方案，林書豪確實能用，也是可靠替補，這部分就需要經紀人去扭轉球隊、教練、總管印象，提升林書豪市場價值和形象。

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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