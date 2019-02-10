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NBA焦點球員- 林書豪 (2月10日)焦點球員- Kemba Walker (2月10日)

NBA／老鷹買斷林書豪合約？美媒：可能性很低

2019-02-10 11:25聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

林書豪今戰太陽。 路透
林書豪今戰太陽。 路透
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雖然NBA交易大限已經截止，不過關於林書豪的未來動向仍然有新消息傳出，《The Athletic》負責跑老鷹新聞的記者克什納（Chris Kirschner）撰文表示，老鷹仍可能在當地時間3月1日前買斷林書豪的合約，不過依照目前情況看來，這樣的情況機率並不高，除非林書豪自己或是透過經紀人主動要求。

隨著交易大限截止，林書豪最終仍然留在老鷹，在這之前林書豪也坦言自己被交易的機率僅有百分之10，但自己能做的就是做好目前的工作，「我認為過去幾周我們打得不錯，25場中贏了12場，我們正在建立一些東西，我只想保持健康然後享受比賽，我的經紀人會處理好比賽之外的工作。」

不過林書豪在老鷹陣中上場時間並不固定，在過去的5場比賽中，有4場比賽上場未超過20分鐘，連帶影響投籃命中率；文中表示，這些都是因為不穩定的上場時間所造成，也傷害了林書豪的交易價值。

報導中提到，林書豪對於是否買斷合約抱持開放態度，如果他的經紀人能找到一支願意給他更多出場時間的球隊，或許林書豪會考慮提出買斷。林書豪也表示，擔任替補角色不是自己所追求的，不想永遠扮演替補角色，「我會努力做到最好，無論教練給我的任務是什麼，但這不意味著我不想成為先發，或是有更多出場機會的替補，可以參與更多戰術中，這些都是我真實的想法。」

林書豪即將在今年夏天成為自由球員，對於自己的未來動向，林書豪坦言這很難回答，他說：「如果你問我想待在亞特蘭大還是其他地方，首先我不清楚其他地方會是哪裡，但我能說的是，我很享受待在亞特蘭大，雖然我在這裡出場時間不多，但只要我還在這裡，我就會拚盡全力，這也是職業球員需要做到的。」

林書豪老鷹自由球員
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