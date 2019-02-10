NBA／林書豪首節壓哨球 展無畏精神球隊仍連敗

2019-02-10 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



林書豪進攻。 美聯社 分享 facebook 本季例行賽最後一次交手，亞特蘭大老鷹今天在主場迎戰黃蜂隊，首節就遭對手豪取46分，儘管老鷹眾將一路苦追，最終仍以120：129吞敗，本季4次交手老鷹僅拿下1勝，也吞下近期2連敗；「豪小子」林書豪此役替補上陣繳出13分、2籃板、4助攻、2抄截。

東區排名第7的黃蜂，與後頭追兵勝差並不多，因此他們極力搶勝，盼能擴大領先差距，今天作客亞特蘭大，首節就靠著華克（Kemba Walker）、威廉斯（Marvin Williams）和蘭姆（Jeremy Lamb）3人得分突破雙位數，單節打出46：31攻勢，而黃蜂單節攻下46分也追平隊史客場單節得分紀錄，過去黃蜂曾在1991年3月22日對戰快艇隊的比賽，在第四節中單節得到46分。

首節最大亮點就是老鷹雖落後，但林書豪最後投進壓哨球，展現無畏精神。全場也有漂亮的進攻及助攻，然而球隊仍一路處於大幅落後。

次節起老鷹試圖振作，半場打完先將分差縮小至5分差，第三節開打還曾追至2分落後，但黃蜂不想讓勝利從手中溜走，蘭姆個人連得5分先是穩住領先優勢，之後華克再連續命中3顆三分球，轟得老鷹暈頭轉向，黃蜂單節打出33：18攻勢，三節打完也將分差擴大至20分差。

大幅落後的老鷹決勝節仍舊不放棄，靠著林書豪、貝茲摩（Kent Bazemore）率隊打出一波11：3攻勢縮小分差，不過黃蜂在對手追分時刻即時回穩，始終不讓老鷹跨越雙位數分差，最終就以9分差收下勝利，黃蜂也中止2連敗。

華克此役投進9顆三分球，攻下全場最高的37分、7助攻，威廉斯27分、3籃板，蘭姆也有24分、6籃板、7助攻、3抄截、2阻攻的全能表現；而落敗的老鷹雖也有6人得分突破雙位數，但前三節打完落後分差過多，最終無力回天。

@JLin7 throws alley-oop to Bambry making a beautiful dunk at Q3 G55! pic.twitter.com/KHVDl5FIWS — Popo Chung (@PopoChung7) 2019年2月10日

Nice to see @JLin7 aggressive layup Q3 G55!! #該攻救攻 pic.twitter.com/4Wp7OchQte — Popo Chung (@PopoChung7) 2019年2月10日