林書豪最精采5分鐘帶動 老鷹展現反撲能力

老鷹主場三節打完86：106落後黃蜂20分，老鷹華裔NBA球星林書豪5分半鐘內帶領老鷹打出19：9反撲，老鷹從落後20分，在第四節還剩下6分22秒時追成105：115落後。但接下來林書豪退場沒有再上，老鷹主場120：129被黃蜂修理。

林書豪替補出賽20分鐘，9投5中攻下13分+4助攻+2抄截，僅發生一次失誤，可惜決勝期教練並沒有更多使用林書豪，給他機會幫助老鷹贏球。

黃蜂前鋒基德·吉爾克里斯特(右)防守功力如鐵鎖橫江般難纏無比，林書豪(左)在他從隊友變成對手之後應更能深深體會。 美聯社 分享 facebook

這場球可以說是老鷹本季大多數比賽縮影，第一節守不住，防守失控大量失分，第二節拚命追分，第三節再失控，戰局失守比賽失控，第四節追一半或一下下，然後放棄。

這種情況當然跟老鷹處於「重建」階段有很大關係，老鷹不在意戰績，讓年輕、未來核心球員更多上場累積經驗，比賽能贏最好，但贏球不是老鷹主要目標。

老鷹替補後衛貝茲摩(右)的上籃硬吃黃蜂中鋒畢永柏(左)，他不禁露出得意的笑容。 美聯社 分享 facebook

不過老鷹的重建腳步也有詭異之處，42歲卡特平均每場也替補或先發上場16分，比林書豪20分鐘略少，卡特在比賽中作用、功能都極為有限，精神領袖意義大於實質戰力，老鷹也沒有必要讓一名42歲，隨時可能退化，卻又不能幫助球隊贏球的待退球員上場。

最近跟大陸媒體、專業人士有許多接觸，他們認為林書豪跟中國大陸客戶、廠商、球迷都建立不錯關係，如果今年夏天林書豪成為自由球員，拿不到滿意合約+長約，只能屈就底薪或低薪，林書豪在大陸市場的人氣和商機無限，轉戰大陸CBA職籃或許是另一種選擇。

老鷹前鋒柯林斯每場比賽一定都要灌個痛快，預祝灌籃大盤勇奪冠軍啊！ 美聯社 分享 facebook

大陸外籍球員年薪都在百萬美元以上，頂級打過NBA球員或歐洲球星，動轍200-300萬美元年薪，林書豪如果在NBA只能拿到底薪或低薪，大陸市場確實是一個更有商機和市場性考量。林書豪目前這分合約將在6月底到期，他將成為完全自由球員，可以選擇自己的球隊，開出自己行情，在市場上競價測試身價。

林書豪本季在老鷹場均出賽19.6分鐘，這是他最近八個賽季上場時間最少的一季，場均貢獻10.6分＋3.5助攻＋2.3籃板，投籃命中率4成6，三分球命中率3成25，這是一分出色替補成績單，他的表現仍有機會在今年夏天爭取到一分長約和滿意身價。

老鷹控衛楊恩(左)在運球時突然扭曲身體想改變行進方向，防守他的黃蜂後衛蘭姆(右)嚇到變成沉默的羔羊！ 美聯社 分享 facebook

老鷹今天主場輸黃蜂，黃蜂是東區第七，季後賽球隊，陣中有一名東區明星隊先發後衛華克，華克打出生涯最好一季，因為今年夏天同樣是華克合約年，他要爭取一分生涯最大合約。

華克砍進37分＋7助攻，黃蜂三分球42投19中，三分命中率4成5，老鷹在第三節就被黃蜂射爆落後20分，第四節林書豪與替補中鋒連恩兩人帶動反撲，一度將比分拉近，氣勢拉升，可惜老鷹就是不在乎輸贏，林書豪也只能在有限上場時間和空間證明自己實力。

黃蜂後衛華克(中)今天大發神威投進9顆三分球，攻下全場最高的37分！ 美聯社 分享 facebook

儘管林書豪上場時間和球隊角色是八年來最低，但他的效率值和控制比賽節奏能力依舊得到專業人士和球評一致肯定。

今天對黃蜂之戰，如果再給林書豪多打3-5分鐘，或許場面和比賽就會變得不同。