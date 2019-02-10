NBA／林書豪攻6分 得分大戰老鷹半場68:73落後

2019-02-10 09:34 聯合新聞網 文字直播



林書豪。 美聯社 分享 facebook

【賽況報導】

第一節 黃蜂 46:31 老鷹

老鷹今天於主場迎戰林書豪老東家黃蜂隊，然而繼上役主場敗給暴龍之後，於今天在主場首節攻勢仍是綁手綁腳，先被對手開戰就拉出一波11:2攻勢，甚至也一度落後10分之多，老鷹在後苦苦追趕。林書豪於首節比賽剩04:44時上場，當時比數為23:33，雖有兩次罰球得分加上首節壓哨得分，攻下4分及籃板與助攻各1，但老鷹一洩千里，首節結束以31:46 大幅落後。

第二節 黃蜂 73:68 老鷹

第二節林書豪留在場上，有一次精采抄截反攻上籃得分，林書豪於剩07:37時被換下，結束這一節老鷹雖在後半段展開反攻縮小差距，以68:73落後，林書豪累計6分2助攻，籃板1、抄截2。

Jeremy Lin closed down the passing lane. pic.twitter.com/2yQ2obFDbK — FOX Sports: Hawks (@HawksOnFSSE) February 10, 2019

賽事文字轉播

【賽前報導】

前一場不敵暴龍後，老鷹休息1天繼續在主場迎戰黃蜂，也是兩隊本季最後一次交手，前三次都是主場球隊贏球，老鷹以1勝2負居劣勢，期盼能在此役扳平本季對戰。

至於黃蜂目前排名東區第7，仍在季後賽名單內，不過交易大限後並沒有做任何補強，得靠原班人馬搶勝。

這是老鷹華裔球星林書豪再次面對前東家，前一次交手他因腳傷在賽前才決定不打，不過頭2次碰頭都有雙位數得分。歷經前役對暴龍低迷的表現後，就看他面對最熟悉的對手能否回復正常水準。

此外日前有美媒認為林書豪未被交易後應不會被買斷了，老鷹還是需要他的經驗帶領小將，或許這能讓他更專注在場上。