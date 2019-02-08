親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
中職薪水演進
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

蔡英文鎮瀾宮發紅包 55歲期貨男嗆聲被警察抬走

為私利？桃機旅客急改票 批機師春節罷工太惡霸

運動筆記賽事心得／府城拜年馬 比朕吸飽還難跑 2018跑步大調查 最愛跑鞋、跑服及穿戴式裝置
健行筆記【調查】2018健行大調查－系列四／山友心聲篇合歡越嶺舊道昆陽武嶺段~台14甲線的平行空間
NBA今日十大好球 (2月7日)今日最佳好球- Luka Doncic (2月7日)

交易截止乏人問津 林書豪打出沉悶內容

2019-02-08 11:25林文

今天老鷹在自家主場迎戰剛在交易截止日前一口氣送走瓦藍邱納斯(Jonas Valanciunas)等三名球員的暴龍，本場暴龍還沒有新援小加索(Marc Gasol)，攻守核心雷納德(Kawhi Leonard) 又因膝傷缺陣，暴龍缺少他無所不在的協防範圍，以及僵持局面時進攻終結者的角色，暴龍整體戰力受到相當程度的影響。

不過在席亞康(Pascal Siakam)變身暴龍版字母哥、全場33分的爆發帶領下，暴龍下半場一路追趕超過老鷹，甚至就此甩開比分差，在先發五人得分全部上雙之際，最終以119比101於老鷹主場揚長而去。

林書豪(左)在切入時護球相當小心，暴龍後衛范弗利特(右)在防守上顯得相當客氣。范...
林書豪(左)在切入時護球相當小心，暴龍後衛范弗利特(右)在防守上顯得相當客氣。范弗利特今天在進攻端表現優異，全場攻下30分，並傳出6次助攻。 美聯社
分享

老鷹很可惜地又是打了前半場好球，下半場、決勝節崩盤。前兩節的超水準命中率很難貫徹整場球。球隊必須在防守對位、卡位籃板，及失誤控制上，層層環節有所改善，才有可能將比賽留到最後關鍵時刻才分出勝負，而不是又提早進入垃圾時間。林書豪(Jeremy Lin)並沒有如外傳的在交易截止日前會被送走，本場總計上場17分鐘，攻下4分2助攻1籃板1抄截1失誤，另有三次犯規。

檢視一下本場內容，雖然開賽暴龍將防守圈拉得相當大，對位都很纏人，但是老鷹進攻顯示出耐心，雙方你來我往。第一節中後段，老鷹在四分鐘內打出一波15:4攻勢，最後更延續氣勢在首節結束將比分擴大到11分，第一節打完老鷹以33比22領先。

老鷹總教練皮爾斯對戰況感到相當焦慮，一直在場邊提醒球員。 美聯社
老鷹總教練皮爾斯對戰況感到相當焦慮，一直在場邊提醒球員。 美聯社
分享

首節進行一半林書豪在暫停過後替補登場，主要還是以組織傳球為主，首節出賽5分鐘，出手一球落空，一次大角塞給底線班伯里(DeAndre' Bembry)三分球破網的助攻。第二節林書豪首發待在場上，老鷹的攻勢持續流暢運轉，完全感覺不到這是戰績勝場數差一倍，東區排名第12名，對上東區第二勁旅的球賽。整個第二節前段老鷹外線手感依然維持誇張的火燙手感，一度將領先優勢拉大到15分。

楊恩(Trae Young)也打越聰明，懂得觀察隊友空手跑動，有個鏡頭是擋拆後，楊恩準備回球給跟進的前鋒，卻用眼角餘光掃到底線空切的隊友，輕鬆幫助球隊兩分入袋。另一點，楊恩在自行進攻時，也會懂得用節奏頓挫，用肩膀卡出空間、試探對手，進而決定拋投或是外傳埋伏隊友，更有耐心在傳或攻的拿捏，提升了他的攻擊效率。

第二節最後兩分半鐘老鷹的回防出現問題，攻防轉換找人對位、第一拍停球太慢，讓暴龍這段期間打出一波11比0，擋不住箭頭席亞康的帶頭猛攻。老鷹更賠上技術犯規讓格林(Danny Green)站上罰球線輕鬆取分，老鷹可惜了前半段的好球，上半場結束剩下八分領先，以68:60進入下半場。林書豪在第二節後半段沒有再登場，前兩節打了11分鐘，6投2中，攻下4分1籃板1助攻。

籃板保護、團隊助攻、失誤及犯規控制上，兩隊相差不大，前半場老鷹最大的優勢在於投籃把握度更高，板凳群表現更佳。老鷹擅長的三分球質與量都是超水準，團隊投20中13，高達65%命中率。兩分球命中率也在52%以上，反觀暴龍是48.7%，三分球投17僅中6。

暴龍替補前鋒阿努諾比(左)在防守上非常積極，林書豪(右)這球差點就要被他抄走。 ...
暴龍替補前鋒阿努諾比(左)在防守上非常積極，林書豪(右)這球差點就要被他抄走。 美聯社
分享

易籃再戰，沉睡的迅猛龍甦醒，開賽沒多久就將球賽追到一球差距，互相拉鋸。暴龍的防守方針是寧可放你切，也要試圖阻斷切傳之間的分球，去影響傳導、投籃節奏。老鷹下半場的兩分、三分球的命中率皆一舉下滑到五成以下，對抗暴龍已無顯著優勢，且在衝擊籃框的企圖心，老鷹應該要拿出侵略性，更靠近油漆區攻擊去彌補投籃準頭下滑的罩門。

打完前三節兩隊罰球次數差了9次，光靠罰球就差了13分之多。雖然暴龍的板凳替補沒甚麼發揮，主要靠先發五人，但老鷹單節得分硬是被暴龍追了11分，三節結束反倒以85比88落後。

林書豪下半場在第三節剩四分多鐘才登場，投籃把握度還是稍差了些，7投2中，4分2助攻。第四節開打林書豪打了四分鐘後，就被換下場由楊恩接替。個人表現上，由於重心並不在他身上，林書豪變成是以供輸、防守為主的角色，數據上沒有搶眼紀錄。

席亞康從上半場最後兩分鐘到第三節，甚至第四節球隊能拉開領先優勢，關鍵就在他展現出全方位身手。無論是要他抓下籃板一條龍推進，或是快攻扣籃，抑或是面框強行切入取分或傳球到外圍，他簡直化身字母哥無所不能。席亞康全場狂砍33分13籃板4助攻2抄截，成為老鷹最低估的一個點。

阿努諾比(左)又想偷球，老鷹中鋒連恩(左)就很不客氣了！ 美聯社
阿努諾比(左)又想偷球，老鷹中鋒連恩(左)就很不客氣了！ 美聯社
分享

從球賽開打到決勝節，其實暴龍始終維持48%左右的穩定命中率，是老鷹前半場命中率太高，導致認為對暴龍佔了上風。老鷹團隊命中率一路下探到第四節已落後給暴龍，那命中率不佳也就算了，籃板鞏固也在卡位不確實中被暴龍掌握制空權，且非受迫性失誤增加，可說老鷹依舊沒辦法突破虎頭蛇尾的老毛病。

第四節最後半節幾乎就是再次上演消化球賽時間的無趣戲碼，老鷹無力追趕，暴龍也樂得換上替補群試試手感。 林書豪也沒有再次登場，最終老鷹就在主場開高走低，被來訪的暴龍以18分之差，119:101帶走勝利。

☆與林文一起暢談籃球球 https://www.facebook.com/profile.php?id=100013297964151

☆閱讀更多林文的NBA專欄 http://nba.udn.com/nba/cate/6755/7444

林書豪老鷹暴龍

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

NBA／已非交易選項 專家不看好老鷹買斷林書豪

2019-02-08 11:50

NBA／林書豪僅4分 老鷹只打半場好球不敵暴龍

2019-02-08 10:57

NBA／林書豪擺脫低迷 被撞鼻流血仍奮戰

2019-02-05 18:50

NBA／林書豪中文賀年 談交易一無所悉

2019-02-05 12:39

老鷹客場宰巫師 林書豪展現聰穎球風

2019-02-05 11:09

NBA／林來瘋7周年仍難忘懷 美媒製作影片紀念

2019-02-05 10:45

NBA／林來瘋紀念日豪攻11分 老鷹137:129連勝

2019-02-05 10:26

NBA／林書豪教隊友中文 老鷹打造過年賀歲大片

2019-02-05 08:48

林書豪存在感稍微提升 出賽時間減少已成定局

2019-02-03 12:42

NBA／林書豪第四節被冰死 老鷹118:112逆轉勝

2019-02-03 12:22

林書豪全場沉寂 出賽時間減半是為交易鋪路？

2019-02-02 12:48

NBA／林書豪斷連5戰得分上雙 老鷹慘敗爵士

2019-02-02 12:42

林書豪表現不夠突出 未能為交易機會加點分

2019-01-29 14:33

麥凱倫壓著老鷹打 林書豪偶有亮點

2019-01-27 14:00

柯林斯成球隊未來 老鷹「曬」林書豪是給市場看

2019-01-24 12:01

決勝期林書豪作壁上觀 老鷹枉費前三節好球

2019-01-20 11:27

老鷹開始展翅高飛 林書豪卻準備去國王？

2019-01-16 11:31

林書豪首節高效飆分 下半場靠助攻、防守建功

2019-01-12 11:12

重返替補失去手感 林書豪的私人戰爭玩開了！

2019-01-10 11:56
看更多

熱門文章

NBA／明星賽選秀出爐 詹皇、字母哥加碼交易

2019-02-08 09:32

NBA／打到一半被交易 獨行俠送巴恩斯到國王

2019-02-07 12:55

NBA／巴恩斯比賽中遭交易 詹姆斯發文聲援

2019-02-07 23:28

NBA／沒搶到戴維斯 湖人仍送走畢斯利、祖巴茲

2019-02-08 08:55

NBA／灰熊暴龍達成交易 小加索合體雷納德

2019-02-08 08:17

NBA／杜蘭特不滿媒體斷章取義 柯瑞聲援力挺

2019-02-07 23:32

NBA／明星賽選秀直播 字母哥：首輪可能選柯瑞

2019-02-07 23:40

NBA／76人放棄選秀狀元 佛爾茲轉戰奧蘭多

2019-02-08 08:31

NBA／林書豪僅4分 老鷹只打半場好球不敵暴龍

2019-02-08 10:57

NBA／季中交易大限 小型球員異動狀態一覽

2019-02-08 09:15

NBA／鵜鶘公鹿達成交易 米羅蒂奇聯手字母哥

2019-02-08 08:40

NBA／太陽、熱火交易 互換高薪低就球員

2019-02-07 12:15

NBA／湖人鵜鶘難成共識 戴維斯交易案可能破局

2019-02-07 23:25

NBA／馬刺欲交易加索 合約金額恐成阻礙

2019-02-07 23:45

NBA／爵士交易報價灰熊 傳柯利不願效力鹽湖城

2019-02-07 23:50

NBA／戴維斯交易難產 預期為鵜鶘出賽剩餘球季

2019-02-08 10:17

NBA／富比世評比球隊價值 紐約尼克4連霸

2019-02-07 13:51

NBA／已非交易選項 專家不看好老鷹買斷林書豪

2019-02-08 11:50

日職／「大王」新挑戰 得打出成績配高薪

2019-02-08 00:00

交易截止乏人問津 林書豪打出沉悶內容

2019-02-08 11:25

中職／大王旅日圓夢留障礙 五大紀錄難超越

2019-02-08 00:00

日職／央聯六隊戰力落差大 看好廣島與巨人爭霸

2019-02-08 07:00

日職／本季台味「10」足 領頭「陽」盼搶回先發

2019-02-08 00:00

NBA／交易截止 東區拚大進補、西區著眼減薪

2019-02-08 11:21

NBA／今日戰績表　哈登連28場30+火箭輕取國王

2019-02-07 14:02

中職／石垣島行遇華航罷工 猿行程暫未受影響

2019-02-08 09:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top