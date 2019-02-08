交易截止乏人問津 林書豪打出沉悶內容

今天老鷹在自家主場迎戰剛在交易截止日前一口氣送走瓦藍邱納斯(Jonas Valanciunas)等三名球員的暴龍，本場暴龍還沒有新援小加索(Marc Gasol)，攻守核心雷納德(Kawhi Leonard) 又因膝傷缺陣，暴龍缺少他無所不在的協防範圍，以及僵持局面時進攻終結者的角色，暴龍整體戰力受到相當程度的影響。

不過在席亞康(Pascal Siakam)變身暴龍版字母哥、全場33分的爆發帶領下，暴龍下半場一路追趕超過老鷹，甚至就此甩開比分差，在先發五人得分全部上雙之際，最終以119比101於老鷹主場揚長而去。

林書豪(左)在切入時護球相當小心，暴龍後衛范弗利特(右)在防守上顯得相當客氣。范弗利特今天在進攻端表現優異，全場攻下30分，並傳出6次助攻。 美聯社 分享 facebook

老鷹很可惜地又是打了前半場好球，下半場、決勝節崩盤。前兩節的超水準命中率很難貫徹整場球。球隊必須在防守對位、卡位籃板，及失誤控制上，層層環節有所改善，才有可能將比賽留到最後關鍵時刻才分出勝負，而不是又提早進入垃圾時間。林書豪(Jeremy Lin)並沒有如外傳的在交易截止日前會被送走，本場總計上場17分鐘，攻下4分2助攻1籃板1抄截1失誤，另有三次犯規。

檢視一下本場內容，雖然開賽暴龍將防守圈拉得相當大，對位都很纏人，但是老鷹進攻顯示出耐心，雙方你來我往。第一節中後段，老鷹在四分鐘內打出一波15:4攻勢，最後更延續氣勢在首節結束將比分擴大到11分，第一節打完老鷹以33比22領先。

老鷹總教練皮爾斯對戰況感到相當焦慮，一直在場邊提醒球員。 美聯社 分享 facebook

首節進行一半林書豪在暫停過後替補登場，主要還是以組織傳球為主，首節出賽5分鐘，出手一球落空，一次大角塞給底線班伯里(DeAndre' Bembry)三分球破網的助攻。第二節林書豪首發待在場上，老鷹的攻勢持續流暢運轉，完全感覺不到這是戰績勝場數差一倍，東區排名第12名，對上東區第二勁旅的球賽。整個第二節前段老鷹外線手感依然維持誇張的火燙手感，一度將領先優勢拉大到15分。

楊恩(Trae Young)也打越聰明，懂得觀察隊友空手跑動，有個鏡頭是擋拆後，楊恩準備回球給跟進的前鋒，卻用眼角餘光掃到底線空切的隊友，輕鬆幫助球隊兩分入袋。另一點，楊恩在自行進攻時，也會懂得用節奏頓挫，用肩膀卡出空間、試探對手，進而決定拋投或是外傳埋伏隊友，更有耐心在傳或攻的拿捏，提升了他的攻擊效率。

第二節最後兩分半鐘老鷹的回防出現問題，攻防轉換找人對位、第一拍停球太慢，讓暴龍這段期間打出一波11比0，擋不住箭頭席亞康的帶頭猛攻。老鷹更賠上技術犯規讓格林(Danny Green)站上罰球線輕鬆取分，老鷹可惜了前半段的好球，上半場結束剩下八分領先，以68:60進入下半場。林書豪在第二節後半段沒有再登場，前兩節打了11分鐘，6投2中，攻下4分1籃板1助攻。

籃板保護、團隊助攻、失誤及犯規控制上，兩隊相差不大，前半場老鷹最大的優勢在於投籃把握度更高，板凳群表現更佳。老鷹擅長的三分球質與量都是超水準，團隊投20中13，高達65%命中率。兩分球命中率也在52%以上，反觀暴龍是48.7%，三分球投17僅中6。

暴龍替補前鋒阿努諾比(左)在防守上非常積極，林書豪(右)這球差點就要被他抄走。 美聯社 分享 facebook

易籃再戰，沉睡的迅猛龍甦醒，開賽沒多久就將球賽追到一球差距，互相拉鋸。暴龍的防守方針是寧可放你切，也要試圖阻斷切傳之間的分球，去影響傳導、投籃節奏。老鷹下半場的兩分、三分球的命中率皆一舉下滑到五成以下，對抗暴龍已無顯著優勢，且在衝擊籃框的企圖心，老鷹應該要拿出侵略性，更靠近油漆區攻擊去彌補投籃準頭下滑的罩門。

打完前三節兩隊罰球次數差了9次，光靠罰球就差了13分之多。雖然暴龍的板凳替補沒甚麼發揮，主要靠先發五人，但老鷹單節得分硬是被暴龍追了11分，三節結束反倒以85比88落後。

林書豪下半場在第三節剩四分多鐘才登場，投籃把握度還是稍差了些，7投2中，4分2助攻。第四節開打林書豪打了四分鐘後，就被換下場由楊恩接替。個人表現上，由於重心並不在他身上，林書豪變成是以供輸、防守為主的角色，數據上沒有搶眼紀錄。

席亞康從上半場最後兩分鐘到第三節，甚至第四節球隊能拉開領先優勢，關鍵就在他展現出全方位身手。無論是要他抓下籃板一條龍推進，或是快攻扣籃，抑或是面框強行切入取分或傳球到外圍，他簡直化身字母哥無所不能。席亞康全場狂砍33分13籃板4助攻2抄截，成為老鷹最低估的一個點。

阿努諾比(左)又想偷球，老鷹中鋒連恩(左)就很不客氣了！ 美聯社 分享 facebook

從球賽開打到決勝節，其實暴龍始終維持48%左右的穩定命中率，是老鷹前半場命中率太高，導致認為對暴龍佔了上風。老鷹團隊命中率一路下探到第四節已落後給暴龍，那命中率不佳也就算了，籃板鞏固也在卡位不確實中被暴龍掌握制空權，且非受迫性失誤增加，可說老鷹依舊沒辦法突破虎頭蛇尾的老毛病。

第四節最後半節幾乎就是再次上演消化球賽時間的無趣戲碼，老鷹無力追趕，暴龍也樂得換上替補群試試手感。 林書豪也沒有再次登場，最終老鷹就在主場開高走低，被來訪的暴龍以18分之差，119:101帶走勝利。

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