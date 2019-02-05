林書豪擺脫低迷 被撞鼻流血仍奮戰

2019-02-05 18:50 世界日報 體育新聞組／綜合報導



林來瘋紀念日豪攻11分，老鷹137:129擊敗巫師。 路透社 分享 facebook

鷹隊艱困7場客場之旅，4日來到最後一場對決魔法師，終於要回家的心情，令他們不畏疲累，全力一搏，林書豪擺脫低迷得11分終場鷹隊以137:129擊敗魔法師取得二連勝。

首節鷹隊命中率超過五成，一路壓著魔法師打，最多領先15分，結束首節鷹隊35：20領先。

林書豪於首節剩05:39上場，手氣不錯攻進4分，助攻2及3籃板。

第二節開始，林書豪仍留在場上，在送出1助攻及一次出手不中後，約08:41被換下休息。鷹隊雖一度在剩7分鐘時取得51:32近20分領先，但魔法師展開大反攻把比數逼近至差距10分內，林書豪再度上場，仍被魔法師追至差距4分，林書豪此節只貢獻1助攻。

第三節鷹隊力圖振作，重新取得大幅領先優勢。林書豪於剩03:26上場，林書豪有2分進帳，球隊維持領先，結束第三節鷹隊99:89領先魔法師。

林書豪第四節開始留在場上，但一度因被對手擊中鼻子流血受傷，中斷比賽治療，不過，並未會有太大影響，治療過後，仍繼續比賽，攻下3分。

林書豪07:18被換下未再上場，鷹隊仍維持10分領先。直到終場鷹隊以137:129擊敗魔法師取得二連勝，林書豪擺脫低迷得11分，4籃板4助攻1抄截。