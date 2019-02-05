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NBA／林來瘋7周年仍難忘懷 美媒製作影片紀念

2019-02-05 10:45聯合新聞網 綜合報導

今天適逢中國農曆年大年初一，林書豪隨著老鷹作客華盛頓巫師，以攻下11分表現，襄助球隊擊敗巫師，取得二連勝。老鷹特別製作影片向華人球迷拜年，然而有媒體則是注意到林書豪另一件事， 「Bleacher Report」特別在官方推特，推出「林來瘋」(Linsanity)7周年紀念影片，一個至今令人感動懷念的日子。

7年前的今天林書豪以尼克隊替補，主場對抗籃網時攻下25分一鳴驚人，在當時展開林來瘋傳奇。這個日子仍是令人津津樂道，7年過去林書豪雖起起伏伏，但當年全世界的「林來瘋」，仍是NBA史上值得紀念之事，「Linsanity」更將是留名青史的一大名詞。

林書豪7年前在紐約打造林來瘋。 美聯社資料照
林書豪7年前在紐約打造林來瘋。 美聯社資料照
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