NBA／林來瘋7周年仍難忘懷 美媒製作影片紀念

2019-02-05 10:45 聯合新聞網 綜合報導



Seven years ago today, Jeremy Lin checked in for the Knicks, unsure if he had an NBA future.



He finished with 25 points and “Linsanity” was born. pic.twitter.com/wbMlimQL5L — Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2019

今天適逢中國農曆年大年初一，林書豪隨著老鷹作客華盛頓巫師，以攻下11分表現，襄助球隊擊敗巫師，取得二連勝。老鷹特別製作影片向華人球迷拜年，然而有媒體則是注意到林書豪另一件事， 「Bleacher Report」特別在官方推特，推出「林來瘋」(Linsanity)7周年紀念影片，一個至今令人感動懷念的日子。

7年前的今天林書豪以尼克隊替補，主場對抗籃網時攻下25分一鳴驚人，在當時展開林來瘋傳奇。這個日子仍是令人津津樂道，7年過去林書豪雖起起伏伏，但當年全世界的「林來瘋」，仍是NBA史上值得紀念之事，「Linsanity」更將是留名青史的一大名詞。