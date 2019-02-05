老鷹客場宰巫師 林書豪展現聰穎球風

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亞特蘭大老鷹華裔NBA球星後衛林書豪替補出賽21分鐘，9投4中貢獻11分+4籃板+4助攻，保持穩定輸出，幫助老鷹137：129力克華盛頓巫師，取得最近二連勝。林書豪在隊友全場三分外線瘋狂命中支撐下，主要負責組織、供輸和掌制比賽節奏，老鷹在客場打出一場高得分、超水準三分球比賽。

巫師捷克斯洛伐克籍後衛薩托蘭斯基(右)一個不留神，林書豪(左)已經輕鬆上籃了！ 美聯社 分享 facebook

林書豪表現稱職穩定，替補作用非常明顯。林書豪今天在隊友三分火力全開情況下，三分球4投0中，靠著中距離和突破聰明打出自己能力和關鍵作用。以林書豪這一季的表現看來，他恢復的不錯，只要能保持健康出賽，林書豪今年夏天還能在自由球員市場得到一定重視。

儘管林書豪先發、替補兩相宜，但現在NBA搶球星第一，許多二線球星都在卡位，像林書豪這種功能性後衛想要拿到一分理想合約，讓自己滿意，符合自己身價，難度愈來愈高。

老鷹9位球員得分達到兩位數，連平均得分只有6分的卡特都飆了16分，難怪他開心得不得了！ 美聯社 分享 facebook

這場比賽對贏球老鷹和輸球巫師各有不同意義。

對巫師來說 重建刻不容緩

巫師目前教練失控，防守崩潰，大交易勢所難免。論本季戰績和天賦，巫師是一支比老鷹更出色球隊，但巫師在主場129：137不敵老鷹，老鷹三分球41投20中，三分命中率將近5成，全隊九人得達二位數，巫師防線完全崩潰，巫師教練布魯克斯執教內容和表現「形同失控」，只靠球員自己打。

巫師替補中鋒馬辛米(中)無視老鷹隊連恩(左)的背後拉人和貝茲摩(右)的拉手，硬是想把球狠狠地灌下去。 美聯社 分享 facebook

巫師重建重組在即，巫師過去3-4年累積下來人才、天賦、球星(比爾+沃爾)根本毫無意義，被老鷹投死，完全守不住老鷹射手和簡單攻防轉換的防守強度，除了教練完全失控，球員也像一盤散沙。

空有天賦，卻打不出對襯戰力和攻防強度，布魯克斯距下課不遠，巫師也需要一次跳樓大拍賣。

對老鷹來說 重建逐步收到成效

老鷹幾名年輕球員都打出潛能和上升之勢，控球楊恩、射手赫爾特、前鋒柯林斯都變得更成熟、更有戰鬥力，上升空間很大，重建第一季收穫不小。

老鷹前鋒柯林斯手上雖然刺了一堆「西狼孤逃」，但他投籃命中率高達58.6%，他今天只上場16分半就有15分11籃板的的驚人表現。 美聯社 分享 facebook

角色球員部分，前鋒普林斯、中鋒戴德蒙、後衛林書豪都會是老鷹重建「絕佳拼圖」，關鍵還是在老鷹的需求和選才，只要價格不貴，市場區隔明顯，其實老鷹現有的人手、角色球員和青年才俊，只要能添加一名球星和強悍老將，團隊就會變得更不同。

華人球迷最關心林書豪今夏動向，大傷復出的林書豪想要一分長約+符合身價合約，當今自由球員市場都是撈大魚第一，搶年輕潛力第二，撿優質角色球員第三，林書豪屬於第三種，能不能拿到滿意合約，符合身價和期待，需要很多運氣和經紀人實力。

林書豪(右)在出手時遭到巫師替補控衛藍道(左)的犯規，這是哈佛神奇小子與史丹佛史上得分王在NBA場上的大對決，林書豪最後得到11分，藍道抱蛋！ 美聯社 分享 facebook

老鷹最近兩周打出兩場高得分驚人比賽，142：126大勝雷霆是一個驚奇，137：129再勝巫師又是一場神奇，兩場比賽老鷹都至少投進18個三分球，三分球命中率都在4成6以上，這是老鷹最重要進攻武器，也顯示聯盟當今進攻、得分、三分球當道比賽趨勢。

許多專業人士和球迷都對林書豪今夏身價和新合約懷有期待，我是沒有那麼樂觀。